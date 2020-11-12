固件更新惹的祸：更多用户反映三星 S20 / Note 20 无线充电没法用

IT之家 11 月 12 日消息 据外媒 Sammobile 报道，相当多的 Galaxy S20 Ultra 和 Galaxy Note 20 Ultra 用户一直在抱怨最近的固件更新后无线充电出现问题。越来越多的机主在官方和非官方论坛上曝光了这个问题，据悉，这个问题似乎只发生在一些第三方充电器上。

根据用户的报告，问题包括无线充电每隔几秒钟就会出现持续中断。受影响的用户都声称，他们过去能够使用相同的第三方充电器对手机进行无线充电，然而，这个问题在最近的一次固件更新后开始出现。

目前还不清楚到底是什么更新可能导致 Galaxy S20 和 Galaxy Note 20 系列出现这种无线充电问题，从用户的报告来看，大多数情况只影响到 Ultra 机型。从事件的时间线来看，罪魁祸首可能是 2020 年 9 月或 2020 年 10 月的安全补丁。

IT之家了解到，受影响的用户声称已经尝试了所有的方法，从重启设备到清除缓存和出厂重置，问题都没有得到解决。这个问题似乎正在蔓延，但到目前为止，它似乎影响了相对较少的 Galaxy S20 / Galaxy Note 20 用户。或者说，这个问题可能很广泛，但一些用户不经常使用无线充电或根本不使用无线充电，因此暂时没有发现这个问题。