realme 徐起：双 11 进入品牌销量 TOP5，明年国内目标销量千万级

IT之家11月12日消息 今日上午，realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起发文表示，双 11 真我 Q2 系列销量超 30 万台，电商平台数据反馈 realme 攀升至手机品牌销量 TOP 5。

徐起表示，他对国内市场的未来充满信心和期待，国内市场明年计划达成千万级别的销量目标。

IT之家了解到，realme 于 2018 年 8 月创立，于 2019 年 5 月在北京举行国内首场发布会，发布了 realme X 系列手机。

以下为徐起公开信全文：

“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。”

截至 11 月 12 日零点，仅真我 Q2 系列销量就已经超过 30 万台，电商平台的数据反馈： realme 攀升至手机品牌销量 TOP 5。终于，我们从 others，吹着号角、义无反顾地迈向了主流阵营。

这是我们第二次参与 “双 11”。去年这个时候，realme 的名字才刚刚在品牌榜单的角落里出现。从默默无名到进入前五的位次变化，背后是销量同比增速第一的飞速进步，对于一个刚刚度过自己两周岁生日的年轻品牌来说，算是在被称为 “红海”的手机行业中，夯实了根基，完成了从 0 到 1 的积累和蜕变。

接下来，既有从 1 开始的几何级增长机遇，也有来自行业激烈竞争的压力。两年前，也就是 realme 诞生之初，5G 还只是停留在行业展望以及技术大咖的高谈阔论当中。如今，5G 已经走入用户的日常生活，成为了任何一个手机品牌的战略级别考量。

在这次技术更迭的浪潮之中，中国成为了全球 5G 的市场高地，而把握新技术的趋势，占领技术制高点是每一家科技公司亘古不变的铁律。

很幸运的是，realme 在去年年底就坚定了自己的选择，实行 “全面 5G”的战略，在国内市场不再推出 4G 产品，成为目前唯一完成全面 5G 布局的品牌。

我对国内市场的未来充满信心和期待，国内市场明年计划达成千万级别的销量目标，将成为 realme 越级成长的下一个重要支点。

坚持为年轻人打造具有 “惊喜感”的产品，是我们不变的初心。“敢越级”成为我们和用户共同分享的价值观，“改变世界不需要论资排辈”是我们对世界的宣言。

最后，我想回应一下开篇狄更斯的那句经典，realme 在一个 “红海”环境的坏时代当中，选择了拥抱新技术、做越级的产品、交一群真朋友，我相信我们已经做好充分的准备，去迎接一个属于创新者的最好时代。