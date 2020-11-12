App Annie：到 2021 年移动游戏用户支出将超过 1200 亿美元

11 月 12 日下午消息，App Annie 发布 2021 年移动市场趋势报告。报告显示，到 2021 年，移动游戏中的用户支出将达到新的高度，超过 1200 亿美元。

移动广告方面，报告显示，到 2021 年，全球移动广告支出将跃升至 2900 亿美元，2 年复合年增长率为 21%。

App Annie 预计，明年不会出现大规模的行业整合，竞争依然非常激烈，对于该领域规模较小的参与者来说，这是一个可行的选择。

用户使用时长方面，报告显示，在疫情期间，每个用户平均每天的使用时长达到 4 小时 20 分钟的新高，与 2019 年相比增长了 20%。这种势头一直持续到 2020 年第三季度，全球的应用总使用时长同比增长了 25%。

以下是 App Annie 解读全文：

手游收入将超 1200 亿美元

2020 年，移动游戏的下载量达到历史最高水平——随着各地的疫情封锁措施达到最严格的程度，这种势头从 2020 年第二季度延续到第三季度，移动游戏的平均每周下载量同比增长了 15%。在休闲游戏和硬核游戏的需求出现增长的同时，到 2021 年，移动游戏中的用户支出将达到新的高度，超过 1200 亿美元。

在过去的两年中，我们看到游戏领域的两个极端都实现了扩张——即超休闲游戏和硬核游戏。我们预计 2021 年将是混合移动游戏类型实现突破的一年，因为游戏玩家的技术变得越来越高超，手机功能也越来越先进，能够提供以前只能在游戏机或 PC 上才能获得的精细体验。超休闲游戏类型经历了需求激增。在 2020 年上半年，超休闲游戏的全球下载量达到 50 亿次。我们预计超休闲游戏将会增加中核元素，实现进一步增长。《刺客行动》是 2020 年至今（10 月 25 日）下载量排名第一的超休闲游戏——这款游戏混合了基于秘密行动的动作元素和策略解谜机制。我们预计将有更多的超休闲游戏进一步发展，融合多种机制，打造更深入的互动体验。对于许多发行商来说，超级休闲游戏一直是一个很好的用户获取渠道，现在我们预计他们的重点将部分转移到游戏深度和参与度方面。

我们也看到多人游戏中的这种混合模式变得越来越 “休闲”。AmongUs! 利用了更深入的 “硬核”多人游戏玩法，同时也吸引了一群休闲玩家。事实上，美国国会女议员 AlexandriaOcasio-Cortez 曾在 Twitch 上直播玩 AmongUs!，将这作为一种创新的竞选宣传方式来鼓励选民投票，此次直播也成为 Twitch 有史以来观看人数最多的直播之一。这代表了一个新的移动营销领域，尝试最大程度提高覆盖范围和参与度的企业应予以考虑，尤其是针对 Z 世代消费者。

我们预计，在消费者寻求与家人和朋友保持联系的情况下，在 2021 年，社交和多人游戏功能的需求依然旺盛。鉴于设备规格和用户界面的特点，移动游戏使硬核游戏变得更加 “休闲”。然而，手机功能已经足够强大，能够提供 “硬核”游戏体验，并支持跨平台游戏。5G 的到来将减少延迟和滞后，我们预计会最先在游戏领域（尤其是硬核游戏领域）看到它的影响。硬核游戏是移动游戏整体用户支出的最大推动力，我们预测这将是 2021 年的一个关键增长领域。

移动游戏是全球最受欢迎的游戏形式，其市场份额相当于所有其他游戏平台总和的 1.5 倍。要在这个行业领先的领域取得成功，把握好移动游戏的复杂性和细微差别是关键。GameIQ 是一种全面的分类法，可以帮助您实现游戏策略升级。

移动广告支出将达 2900 亿美元

在大流行期间，每个用户平均每天的使用时长达到 4 小时 20 分钟的新高，与 2019 年相比增长了 20%。这相当于占到了用户日常生活 25% 以上的时间。这种势头一直持续到 2020 年第三季度，全球的应用总使用时长同比增长了 25%。广告行业属于 “眼球经济”，因为越来越多的眼睛转向移动设备，并且使用时间比以往任何时候都长。到 2021 年，全球移动广告支出将跃升至 2900 亿美元，2 年复合年增长率为 21%。

2020 年，移动广告逆势而上，增强了数字广告整体支出的弹性。在 2020 年上半年期间，尽管预算有所减少，我们仍看到移动广告投放增加了 70%。考虑到移动领域在大流行期间的弹性，我们预计广告主将继续在移动领域投入更大比例的预算。在 2020 年下半年，美国总统大选推动了移动广告支出的增长，但我们预计在 2021 年，智能手机广告支出将继续增长。尤其是，消费者转向移动设备并不是偶然的趋势——这是在疫情的催化下，我们早已形成的习惯。

能否实现 2900 亿美元的移动广告支出，仍取决于广告市场其他部分的表现。预计这一增长的很大一部分将来自于电商的强劲增长，以及线下广告进一步向数字化转移——这是到 2020 年加速发展的另一个移动趋势——而 OTT 平台有可能逆向蚕食移动端的增长份额。

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每人手机上的在线视频安装数量将增加 85%

到 2021 年，美国消费者的手机上平均将安装 9.5 个在线视频应用，与 2019 年相比增加 85%，因为消费者希望寻找新的来源来填补内容匮乏下的空白。在大流行期间，我们看到了消费者寻求更多内容选择的速度越来越快，但这在很大程度上是一个滞后指标。随着封锁从几周变成几个月，世界各地的消费者开始寻找更多的在线视频提供商来充实自己的内容库。在这个碎片化的市场中，我们开始看到一种明显的趋势：消费者开始寻找一个迷你的、精心策划的 “捆绑式”在线视频提供商，将其作为手机上的应用来使用。

我们预计明年不会出现大规模的行业整合，竞争依然非常激烈，对于该领域规模较小的参与者来说，这是一个可行的选择。Shudder 以每月不到 5 美元的年费填补了一些较大的在线视频应用留下的空白——这种模式符合消费者寻求更多内容的需求，同时提供有竞争力的价格，以促进用户的长期留存。要在竞争中脱颖而出，各公司应该充分利用那些迎合当今保持社交距离的 “居家”消费者的功能，并在 2021 年之前培养出有意义的参与度增长。Disney + 推出了 GroupWatch，这是一种共享的观看体验——此功能巧妙利用了日益增长的趋势，即现实中彼此分离的人们可以在网络上一同观看在线视频。我们预测，支持社交、联系和共享体验的功能将成为产品路线图上的优先选项。传统在线视频提供商还需要监控周边市场的动向——比如他们与 TikTok 和 Snapchat 等移动优先、由用户制作短视频的应用的跨应用使用情况，尤其是针对 Z 世代。