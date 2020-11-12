教训：十年被罚近百亿美元，谷歌仍主导欧洲搜索市场

欧盟花了十年时间针对谷歌提起反垄断诉讼，最终对该公司处以近 100 亿美元的罚款，原因是该公司使用非法手段滥用其在市场上的主导地位。但反垄断律师和谷歌竞争对手表示，在欧盟做出上述重大裁决两年后，情况几乎没有改变，谷歌仍主导着欧洲的搜索引擎市场。

欧洲搜索引擎市场依然缺少竞争，部分原因是欧盟在很大程度上把解决问题的责任留给了谷歌。而谷歌的办法包括向想要出现在 Android 手机选择菜单上的竞争对手收取费用，这一举措招致了竞争对手的抗议。他们质问道：为什么要付钱给谷歌来帮助它纠正反竞争行为？

随着美国司法部 10 月份宣布对谷歌提起反垄断诉讼，政府代理律师正在仔细审查欧洲的调查结果。分析公司 StatCounter 的数据显示，谷歌继续主导着欧洲搜索引擎市场，占据 90% 以上的份额，这与其在 2010 年受到欧盟调查前几乎没有变化。与此同时，从事网上购物业务的竞争对手抱怨称，竞争环境仍然对谷歌有利。

许多参加过欧盟反垄断之战的资深人士说，这一结果表明，在已经被科技巨头控制的市场上，要恢复竞争相当困难。他们还表示，欧盟在政治地位上处于下风，为此无法对一家美国公司采取更严厉的措施，比如分拆。

Clifford Chance 律所反垄断律师托马斯 · 温杰 (Thomas Vinse)说：“从政治上讲，欧盟不会分拆美国互联网巨头，这也是不可能完成的。”温杰为名为 FairSearch 的行业组织提供咨询，该组织通过对谷歌提起诉讼，帮助引发了欧盟委员会的调查。

美国司法部的诉讼暗示，如果政府胜诉，可能会采取更严厉的措施，要求法院考虑 “结构性救济”，理论上可能包括要求该公司出售部分业务。但司法部反垄断部门前首席法律顾问吉恩 · 金梅尔曼 (Gene Kimmelman)说：“在美国打赢官司比在欧洲胜诉更难。”

在被美国提起诉讼后，谷歌负责全球事务的高级副总裁肯特 · 沃克 (Kent Walker)在博客文章中表示，消费者 “使用谷歌服务是因为他们自己的选择，而不是被迫这么做，或者是因为他们找不到替代品”。他称司法部的案子 “存在严重缺陷”，并表示这 “对消费者没有任何帮助”。

谷歌发言人何塞 · 卡斯塔内达 (Jose Castaneda)也驳斥了 “欧盟的调查没有促使其改变做法”的说法。他说，欧盟对谷歌在网购市场中角色的调查导致其做出了许多改变，这些改变受到了密切的监控，并 “为 600 多个比价购物服务产生了数十亿的点击量”。

卡斯塔内达拒绝就谷歌继续在通用搜索查询领域占据主导地位置评。谷歌正在对欧盟的裁决提出上诉。周二，欧盟也宣布对亚马逊提起反垄断诉讼。该委员会发言人表示，欧盟 “将继续监控市场，以评估在谷歌一案中适用补救措施的有效性。”她补充说，欧盟计划向欧洲议会提出新的立法，以帮助 “更有效地解决”科技行业的竞争问题。

欧盟委员会负责竞争政策的玛格丽特 · 维斯特格 (Margrethe Vestager)表示，欧盟正在考虑提出赋予其更大灵活性的权力，以解决 “结构性竞争问题”。

参与谷歌案件的欧盟前首席竞争经济学家托马索 · 瓦莱蒂 (Tommaso Valletti)上个月发推总结道：“尽管欧盟 2010 年就宣布对谷歌展开反垄断调查，并处于巨额罚款，但这家科技巨头自那以后仍继续垄断着搜索引擎市场。”StatCounter 的数据显示，必应、雅虎、Yandex 和 DuckDuckGo 等搜索引擎，只占一小部分市场份额。

美国联邦和多州检察官仔细研究了欧洲对谷歌的调查，试图从中吸取教训。去年，多位调查谷歌的州总检察长聘请了参与欧盟调查的顾问克里斯蒂娜 · 卡法拉 (Cristina Caffarra)，她是英国经济学家和顾问，此前曾为俄罗斯科技公司 Yandex 提供咨询。Yandex 对谷歌的抱怨帮助启动了欧盟的一项调查。卡法拉解释了欧洲做法的许多 “局限性”，包括它赋予谷歌设计自己补救措施的权力。

在美国司法部长达 60 页的诉讼中，许多指控与欧盟的调查结果一致：谷歌使用非法手段确保其搜索引擎和应用程序被手机制造商和移动网络运营商广泛采用，这些制造商和移动网络运营商往往决定其网络中使用的手机的规格。

欧盟的调查于 2018 年结束。调查发现，谷歌要求 Android 手机制造商预装谷歌搜索引擎和 Chrome 浏览器，作为授权使用 Google Play 应用商店的条件，这是任何 Android 手机都离不开的功能。调查还发现，谷歌向许多手机制造商和移动网络运营商支付了费用，以换取他们独家预装谷歌搜索引擎。

欧盟总结道：“这些做法令竞争对手失去了创新和在部分领域竞争的机会，也剥夺了欧洲消费者在重要的移动领域进行有效竞争所能获得的好处。”

律师们说，欧盟对谷歌处以 51 亿美元的罚款，并命令该公司在 90 天内停止反竞争行为，但该机构基本上是让谷歌提出并采取改变来纠正这些违规行为。温杰说，欧盟确实非正式地回击了谷歌提出的一项补救措施，当时后者建议调整与手机制造商签订的合同，而欧盟认为这样做还不够。

DuckDuckGo 的总法律顾问梅根 · 格雷 (Megan Gray)表示，谷歌采取的补救措施带来的变化的确不大。他说：“谷歌在 2019 年春天向欧洲所有 Android 手机发出了通知，可以安装其他搜索引擎。即使用户选择并下载 DuckDuckGo，但这并没有改变手机的任何默认搜索引擎设置，因此影响微乎其微。”

谷歌还让竞争对手有机会竞标搭载谷歌 Android 软件的新手机，在搜索引擎选择菜单中占据一席之地。格雷说，竞争对手对付钱给谷歌以帮助其 “纠正反竞争行为”的想法感到愤怒。

谷歌表示，它的报价是一种 “公平而客观的方法，以确定哪些搜索提供商被包括在选择屏幕上。”它允许搜索提供商自主决定他们对出现在选择屏幕上的重视程度，并据此出价。谷歌还表示，如果没有竞争对手的搜索引擎竞标这些位置，它将随机选择竞争对手免费展示。

在另一项调查之后，欧盟在 2017 年对谷歌处以 28 亿美元罚款，认定谷歌 “滥用其市场主导地位”，在搜索结果中向谷歌购物提供 “非法优势”。谷歌购物是谷歌在搜索结果屏幕顶部的产品广告横条。

欧盟的结论是，谷歌将竞争对手的购物网站降级，比如英国的 Foundem，该公司向欧盟投诉谷歌在搜索结果中不公平地压制了自己的网站，从而帮助引发了调查。在欧盟命令谷歌停止其反竞争行为后，谷歌向 Foundem 等公司提供了竞标谷歌购物栏广告空间的机会。Foundem 首席执行官希沃恩 · 拉夫 (Shivaun Raff)表示，该公司拒绝竞标这些广告，因为这样做会损害消费者的利益。

布鲁塞尔律师达米安 · 格拉丁 (Damien Geradin)经常在反垄断事务中代表反对谷歌的公司，他说，在欧盟内部，谷歌的案子 “被视为失败”。他说：“这些都是按照原则做出的裁决，我认为美国司法部可以在那里找到大量信息。但归根结底，补救措施并没有到位。在某种程度上，欧盟做法最有意义的地方就是帮助美国的行动取得成功。”