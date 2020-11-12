微软 Win10 Dev 预览版 Build 20257 发布：你的手机多应用体验（附更新内容及已知问题）

IT之家11月12日消息 微软今天发布了Windows 10 Dev预览版Build 20257，属于FE_RELEASE开发分支，它不同于Windows Insider团队在5月份开始使用的MN_RELEASE分支。带来了Your Phone（你的手机）多应用体验。另外根据Insiders的反馈，“开始”菜单磁贴主题逻辑在此构建版本中有所改变。Win32应用程序的磁贴背景将不再根据检测到的对比度进行调整，除非是在固定Microsoft Edge PWA应用的情况下。

IT之家获悉，来自FE_RELEASE开发分支的新Build仍然没有与特定的Windows 10版本相匹配，这意味着，这并不一定是为了Win10 21H1版本。

此外，在切换到这个新的开发分支之后，微软警告Insider测试者，最近的一些新功能，包括更新的表情符号选取器、重新设计的触摸键盘、语音输入、主题感知闪屏等都会消失。后续将会再添加回来。

下面是更新内容：

宣布Your Phone多应用体验

在你的Windows 10 PC上同时与多个Android移动应用进行交互

Your Phone（你的手机）应用体验在不断发展。微软宣布，多应用程序体验现在已经准备好供尝试。你可以在支持的三星设备上体验在Windows 10 PC上并排运行多个Android移动应用程序的强大和便利。应用程序将在不同的窗口中启动，即使Your Phone应用程序没有打开，你也可以同时与多个应用程序进行交互。将Your Phone程序固定在收藏夹、Windows 10任务栏或“开始”菜单上，以便快速、轻松地访问。此外，你现在可以通过Windows搜索从你的开始应用列表中搜索你之前固定的应用。因此，无论你是与家人和朋友保持联系，还是紧跟社交网络，或是订餐，你都可以在舒适的PC上同时完成，无需安装应用或再次登录。

从上周开始，多应用功能已经开始在支持的三星Galaxy手机(Note20 5G、Note20 Ultra 5G、Z Fold2 5G、Z Flip、Z Flip 5G)上推出，集成了Link to Windows(LTW)的Android 10，以及配置在Dev、Beta或Release Preview频道的Windows Insiders可使用。请注意，这是一个服务器端的变化，需要时间来推送。

更改和改进

根据反馈，微软更新了开始菜单的磁贴主题逻辑，这样Win32应用程序的磁贴背景将不再根据检测到的对比度进行调整，除非是在固定Microsoft Edge PWA应用的情况下。

修复

我们修复了从Build 20236开始的一个问题，即从商店安装游戏到辅助非OS驱动器会导致辅助驱动器无法访问。

我们修复了导致一些设备在最近的版本中遇到DPC_WATCHDOG_VIOLATION错误检查的问题。

修复了导致一些应用程序在前次版本中启动时崩溃的问题，包括Microsoft Jigsaw和Microsoft Minesweeper。

修复了导致文件资源管理器在多显示器的系统上最大化时，顶部有一条透明线的问题。

修复了导致Win32应用程序的标题栏在启用和禁用高对比度后意外地突出显示的问题。

修复了在执行磁盘清理时，windows.old文件夹没有被完全删除的问题。

修复了如果重置电脑，然后重新连接MSA，那么你的MSA图片可能永远不会同步下来的问题。

修复了如果设备的训练方向与解锁时使用的方向不同，则会影响Windows Hello面部识别的问题。

修复了即设置信息亭（指定访问）账户在你第一次尝试时不会工作，只有在随后的尝试中才会工作的问题。

修复了一个可能导致CPU意外使用的死锁。如果你继续遇到其他性能问题，请花点时间提交反馈，包括所看到的问题的细节，以及性能跟踪。

修复了导致最近一些应用程序在接受键入文本字段时速度较慢的问题。

我们修复了一个可能导致应用程序的链接无法启动浏览器的问题。

修复了最近几次版本中可能导致音频播放意外停止的问题。

修复了可能会导致在流式传输某些内容后听不到音频，然后关闭蓝牙耳机并重新打开的问题。

修复了可能导致《电影和电视》无法播放某些录制的 HDR 视频并出现错误 0x80004001 的问题。

已知问题