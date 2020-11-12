腾讯公布第三季度财报：营收 1254.5 亿元，微信月活用户 12.1 亿

IT之家 11 月 9 日消息 今天下午，腾讯公司公布 2020 年第三季度业绩报告，财报显示，腾讯第三季度营收 1254.5 亿元，第三季度净利润 385.4 亿元，市场预期 308.1 亿元，去年同期 203.82 亿元。

财报显示，腾讯第三季度网络游戏收入增长 45% 至人民币 414.22 亿元；手机游戏收入总额为 391.73 亿元；个人电脑客户端游戏收入为 116.31 亿元。

腾讯第三季度金融科技及企业服务业务收入同比增长 24% 至 332.55 亿元，2019 年同期为 267.58 亿元。

腾讯第三季度增值服务收入 698.02 亿元，同比增长 38%，去年同期的 506.29 亿元。收费增值服务账户数同比增长 25% 至 2.13 亿，主要来自视频及音乐内容服务会员数的增长。视频服务会员数同比增长 20% 至 1.2 亿，音乐服务会员数同比增长 46% 至约 5200 万。

据腾讯公布的数据，腾讯微信及 WeChat 月活跃用户达 12.1 亿，市场预估为 12.1 亿。

腾讯 QQ 智能终端月活跃账户数为 6.17 亿，同比减少 5.5%。

旗下手游《王者荣耀》庆祝五周年之际，2020 年前十个月的平均日活跃账户数超过 1 亿。

IT之家获悉，2020 年前三季度总收入为人民币 3483.95 亿元，同比增长 28%。按非国际财务报告准则，权益持有人应占盈利为人民币 895.35 亿，同比增长 30%。