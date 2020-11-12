台积电调整资深副总经理侯永清主管业务，欲培养接班人

11 月 12 日消息，据国外媒体报道，今年 5 月份，芯片代工商台积电启动了中生代接班布局，调整了业界视为下一梯队接班人选的两名资深副总经理秦永沛和王建光的执掌项目。

▲台积电资深副总经理侯永清

而从台积电官网的信息来看，他们目前也对今年新晋升的资深副总经理侯永清的主管业务进行了调整，或也是培养潜在的接班人。

台积电官网的信息显示，侯永清目前是欧亚业务方面的资深副总经理，而在今年 5 月份被提拔为资深副总经理时，他是研究发展与技术发展方面的资深副总经理，目前的主管业务，已由技术转向了销售。

侯永清是在今年 5 月 12 日晋升为台积电资深副总经理的，台积电董事会在当天的会议上，批准了他的晋升事宜。

台积电官网的信息显示，侯永清拥有纽约雪城大学电机暨计算机工程博士学位，在 1997 年加入台积电，负责设计技术与设计生态系统开发，2011 年 8 月至 2018 年 7 月担任设计暨技术平台副总经理，2018 年 8 月起担任研究发展与技术发展副总经理，拥有 44 项美国专利。

调整侯永清的主管业务，由技术研发转向销售，或是台积电高层有意为之，使他更熟悉公司的运营和业务，增强对市场的了解，加强与合作伙伴、客户的联系，培养为潜在的接班人选。

台积电在官网及提交给监管机构的文件中，并未公布各位主要高管的年龄，但从他们在官网所公布的图片来看，侯永清在核心经营管理层是相对年轻的一位，有可能是作为秦永沛和王建光之后的潜在接班人选。

值得注意的是，在调整侯永清的主管业务之前，台积电有一位欧亚业务方面的资深副总经理何丽梅，她排在董事长刘德音和 CEO 魏哲家之后，这也足以看出台积电对欧亚业务的重视，将熟悉技术研发的侯永清调整为欧亚业务的资深副总经理，大概率是出于着重培养的考虑。

台积电在官网公布的核心经营管理团队，主要是董事长、CEO、资深副总经理、副总经理和主要子公司总经理，目前共有 27 人，董事长为刘德音，CEO 是魏哲家，另有 9 名资深副总经理、12 名副总经理和 4 名重要子公司总经理。

在调整侯永清的业务之前，台积电官网所公布的欧亚业务管理人员中，只有资深副总经理何丽梅，未有副总经理级别的人员，如果是选择何丽梅的接替人选或增加她的助手，大概率会先晋升一位欧亚业务方面的副总经理，而不是直接调整技术出身且长期从事技术研发的资深副总经理侯永清的主管业务。