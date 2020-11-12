165 家公司签署联名信，要求欧盟迅速对谷歌采取行动

据报道，代表 165 家公司和行业组织的一个团体，今日发表联名信，呼吁欧盟反垄断执法者对谷歌采取更强硬的立场，原因是谷歌在其网络搜索服务中不公平地偏袒自家服务。

该团体包括美国和英国的公司，以及 21 个欧盟国家的同行。今日，该团体向欧盟反垄断事务专员玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）发出了一封联名信，称谷歌在搜索结果中偏袒自家服务，包括住宿、旅行和就业等服务，敦促欧盟迅速采取行动来阻止谷歌的这种做法。

对于这种指控，谷歌一直持不同意见。谷歌称，它没有锁定用户，用户只要在网上点击一下，就能访问到竞争对手的服务。

在过去的三年里，维斯塔格已认定 Google Shopping、Android 和 AdSense 广告服务违反了反垄断法，并对谷歌处以总计 82.5 亿欧元（约合 97 亿美元）的罚款。

据悉，这 165 家企业（行业组织）包括 135 家提供在线服务的公司，以及 30 家行业协会。该团体表示，这是有史以来规模最大的一次联名行动，呼吁欧盟迅速采取行动。

签署这封联名信的企业包括长期 Yelp、Expedia、Trivago、Kelkoo、Stepstone 和 Foundem 等，他们之前就投诉过谷歌，并引发了欧盟对 Google Shopping 的调查。

他们在联名信中写道：“当我们相互竞争，争取提供最好的消费者体验时，有一个共同的竞争对手并不公平地竞争，那就是谷歌。通过偏袒自家服务，谷歌获得了不公平的竞争优势。”

当前，欧盟正在制定新的数字法案，以阻止占有主导地位的在线平台偏袒自家服务。但该团体表示：“这部《数字市场法》需要太长时间才能生效，我们中的许多人可能没有力量和资源等到这样的规定真正生效。”

因此，他们敦促维斯塔格迅速采取行动，确保谷歌在搜索结果中给予竞争对手同等待遇。

据悉，维斯塔格计划于 12 月 2 日公布一项法律草案，该草案需要欧盟国家和欧洲议会的批准，然后才能立法，而这一过程可能需要一年或更长时间。目前，还不清楚新规定将如何影响谷歌对其搜索结果的呈现。