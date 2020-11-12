拼多多 Q3 实现上市以来首次季度盈利，盘前股价大涨超 16%

11 月 12 日消息，根据拼多多发布的 2020 年第三季度财报显示，拼多多 Q3 实现上市以来首次季度盈利。受此消息影响，拼多多股价盘前大涨超 16%。

截至美股周三收盘，拼多多股价报收于 111.46 美元，总市值约 1334.87 亿美元。今天美股盘前交易中，截至发稿，拼多多股价涨幅达 16.64%。

财报数据显示，拼多多 Q3 实现营收 142.098 亿元，较去年同期增长 89%；同时，拼多多实现上市以来首次季度盈利，非美国通用会计准则（NON-GAAP）下，拼多多三季度归属于普通股股东的净利润为 4.664 亿元，对比去年同期为净亏损 16.604 亿元。

截至今年 9 月底，平台年活跃买家数达 7.313 亿。相较于 2019 年同期的 5.363 亿，同比增长 36%，一年强劲增长了 1.95 亿。其中，在第三季度单季增长 4810 万。拼多多 APP 的平均月活用户数已达 6.434 亿，单季度增长了 7460 万。较去年同期增长 50%。

拼多多 CEO 陈磊表示，拼多多秉持 “普惠、人为先、更开放”的理念，将继续加大在用户端的投资力度，扩大用户规模，为更多用户提供 “多实惠、多乐趣”的消费体验。