浓眉大眼的 Google Photos「叛变」了，还有哪些免费好用的云相册

Google Photos 可以说是世界上最好用的云相册服务，几乎没有之一。

它允许用户以两种方式存储个人照片，以原始画质存储的话有 15G 免费空间，如果以经过 Google 算法压缩的高画质存储（照片 1600 万像素，视频 1080P），则不限容量。它还有强大的 AI 算法可以对照片自动分类，识别人物，甚至帮你优化照片。可以说除了用 Google 服务比较费劲之外（不是它的问题），它几乎没有任何缺点。

Google Photos 取消无限空间，白嫖党哭了

然而这一切可能在明年 6 月 1 日之后就改变了。Google 在官方博客中宣布了更改 Google Photos 存储策略的消息，从 2021 年 6 月 1 日开始，用户上传的所有照片都会占用 15G 的免费空间，不管是原始画质还是高画质。此前已经存储的高画质照片不受此限制，还算良心。

然后重点来了：使用 Pixel 手机的用户存储高画质照片时，依然可以享受无限空间。其实这一直是 Pixel 系列的隐性福利，只不过政策一变再变，最初几代 Pixel 可以免费存储原始画质照片，且不限空间，后来慢慢有了限制。

现在的规则是，Pixel 1-5 代都能无限存储高画质照片，只有 Pixel 1 代能无限存储原始画质照片，2 代、3 代有时间限制，具体规则可以看下图。

如果你没有 Pixel 手机，15G 空间又不够用，就只能通过 Google One 付费解锁更多空间，价格如下。

然而对于国内用户来说，使用 Google 服务就够麻烦了，更别说去折腾付费。所以现在浓眉大眼的 Google Photos 叛变了，还有什么免费的云相册替代品吗？

国内云相册工具推荐

其实极客之选之前就介绍过「一刻相册」，它的卖点是原始画质无限空间，还支持卡点视频等制作工具，功能还是比较全面的。

一刻相册

别的云相册就再也没有这样的魄力了，免费空间或小或大，再往上就需要购买。头条系的时光相册，5G 免费空间，优势是头条的算法，分类照片比较准。腾讯的相册管家 1T 免费空间，优势是分享微信、QQ 比较方便。至于 iCloud 只适合苹果用户，优势是多设备无缝同步。（更多云服务工具介绍可以看这篇）

腾讯相册管家

选择云相册其实不能只看有多少免费空间、价格贵不贵，使用体验也很重要。存了那么多照片，如何快速找到想要的。细节的话还有它能不能帮你自动去掉重复的、模糊的废片。另外你要看它服务长不长久，或者你能不能长久用它。因为这种产品迁移的话成本太高了，分几个平台用整理、搜索又很麻烦。

Google Photos

天下没有免费的午餐

已经白嫖了那么久，其实能理解 Google Photos 收紧免费政策，不然服务器压力太大了，网盘不也在做类似的事吗？反正用了几年 Google Photos 之后，我是没有想过用其它服务，即使用 iPhone 那几年我存照片也没用过 iCloud，原因一是不想绑在一个平台上，二是确实 Google Photos 更好用，iPhone 相册也是这几年才追上（通过学习 Google Photos）。

所以解决方法要么付费购买云空间，反正我存的照片大部分是手机拍摄，高画质存储就够了。Google 算法还是很牛的，也不会压缩太多画质。要么就是买个 Pixel 当网盘用，其实也没必要为了原始画质买 Pixel 1 代，2016 年的机器太老了，政策不知道什么时候又会变，安心存原画质吧。

图片来源：Unsplash

现在国产手机系统也都自带云相册功能，如果你是一家品牌的忠粉那没问题，就像 iPhone 用户用 iCloud 一样。如果不想被一个平台绑定，我还是建议选个安心靠谱的第三方云相册。