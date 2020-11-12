腾讯高管解读三季度财报：过去九个月海外游戏业务增长迅速

11 月 12 日晚间消息，腾讯发布 2020 年第三季度业绩报告，数据显示，腾讯第三季度营收 1254.47 亿元，同比增长 29%。腾讯第三季度净利润 385.42 亿元，同比增长 89%。

财报发布后，腾讯董事长兼 CEO 马化腾、总裁刘炽平、首席战略官詹姆斯 · 米歇尔（James Michelle）及 CFO 罗硕瀚等公司高管召开了财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

瑞士信贷分析师：两个关于游戏业务的问题。最近一些新游戏，包括《原神》和《万国觉醒》等等，都是通过像哔哩哔哩和 TapTap 等游戏社区渠道平台上线发布，借此让产品接触到更多用户，也避免了向安卓平台支付费用，我记得公司去年提到说，正在同安卓平台就降低其分成的问题进行协商，请问这些游戏产品在类似平台的上市，也包括在其他像虎牙等移动平台的上市，是否意味着公司未来会增加更多分发渠道？是否会增加公司同渠道商的议价能力，并因此提高公司的利润率？

詹姆斯 · 米歇尔：游戏产业目前运行所基于的经济原理，对于游戏开发公司而言，并不是十分有利，很多情况下，渠道商在营收中的分成比开发者还多。对于腾讯规模这么大的公司而言，问题倒不是太大，但是对于那些中小游戏公司而言，可能无法在这种市场环境下生存下来。公司一直在倡导降低渠道商的营收分成到更为合理的水平，也出现了一些游戏开发公司干脆绕过传统渠道商，寻找新渠道的现象出现，我们感到印象深刻，而且高度赞扬这些做法。我们希望渠道商的分成比例对于游戏开发公司而言更具可持续性，也认为长远来看，这将有利于公司利润率的提高，希望各类规模游戏公司的利润率都能有继续上升的空间，继续不断尝试新的推广渠道。就公司本身而言，腾讯同传统游戏分发渠道保持着良好的关系，我们将继续同他们调整优化关系，让合作更具可持续性。

刘炽平：分成比例其实体现了一种平等的合作关系，平台也确实由于为游戏公司提供了价值而获得收入，这也是谈判中最需要注意的，比较复杂和细节的部分。如果平台可以为游戏公司带来更多的新用户，那么他们的服务就具有很大的价值，反之价值就不大。渠道发行行业的未来会出现更多的细化，这对所有人都更为有利。

瑞士信贷分析师：公司海外游戏业务目前在营收中的占比是多少？除了美国和日本，未来还有哪些市场的增长潜力巨大？公司如何复制在美国和日本的成功，并应用于其他市场？

詹姆斯 · 米歇尔：公司不会每个季度都披露海外业务营收占比的数据，去年第四季度的数字是 23%。一方面，公司过去九个月的海外业务增长都非常不错，另一方面，国内业务增长也有良好的势头，目前看三季度的占比和去年四季度差不多。关于不同地区的发展情况，我认为应该综合来看，除了中美日三国的市场，世界其他地区的市场也是非常大的，某些游戏在某些市场可能表现更好，比如 Supercell 和 Miniclip 公司所开发的游戏在欧洲就比在其他地区更火，英雄联盟等游戏在韩国甚至整体亚洲市场都更受欢迎，《绝地求生》手游在中东某些地区和新兴市场表现更好，《使命召唤》手游在南美表现更好等等。公司很幸运拥有非常广泛的游戏题材，也同很多地区的合作伙伴一道实现了这些游戏的成功发行。