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华为海思中文官网全新上线：快速概览芯片和产品大全

2020/11/12 22:12:20 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 11 月 12 日消息 华为海思宣布海思（Hisilicon）中文官网现已全新上线。

IT之家获悉，官方表示，在这里，智慧家庭、智慧城市、智慧出行多种场景化解决方案，让你轻松成为芯片专家。在这里，快速概览芯片和产品大全，快捷完成芯片选型。在这里，进入海思开发者平台，海量专家在线教程和视频，HiSpark 开发套件分分钟上手掌握。

海思官网介绍：

海思全球领先的 Fabless 半导体与器件设计公司。前身为华为集成电路设计中心，1991 年启动集成电路设计及研发业务，为汇聚行业人才、发挥产业集成优势，2004 年注册成立实体公司，提供海思芯片对外销售及服务。致力于为千行百业客户提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。

海思产品覆盖智慧视觉、智慧 IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。

  • 智慧视觉领域，凭借全天候超高清图像处理能力、强大的 AI 算力及高效的算法工具，聚焦视觉感知计算，提供领先的公共安全、智能交通及消费类 Camera 芯片产品及解决方案

  • 智慧 IoT 领域，深耕 5G/4G/NB-IoT 蜂窝、WiFi / 蓝牙短距无线、HPLC/PLC-IoT 电力线等通信技术领域，与其他智能技术相结合，提供全球领先的全场景、全联接的物联网芯片产品与解决方案。

  • 在智慧媒体领域，融合智慧感知、智能计算、智慧联接及极致表达等多种能力，为智慧家庭、智慧办公和商业等多种场景提供强大的融合智能终端，例如智能电视和机顶盒、大中小屏智能终端、XR 等解决方案。

  • 在智慧交通及汽车电子领域，通过智能感知、智能交互、联接、AI 及 V2X 等芯片整合优势，面向智能驾驶、智能座舱、智能车联及车路协同等场景推出车规级芯片解决方案及服务，助力汽车产业以及智慧交通产业升级变革，让出行更安全、更舒适、更高效。

  • 在显示领域，以高可信赖性及低功耗为基石，致力于通过大尺寸、高分辨率、高帧率产品及解决方案打造逼真的色彩还原、高清晰度和流畅的视觉效果，满足消费者沉浸式体验的极致追求。

  • 在手机移动终端领域：海思麒麟以高性能、低功耗、更智慧的人工智能移动终端芯片解决方案成就优异的用户体验。

  • 在通信领域：海思巴龙领跑移动通信技术，领先商用 LTE Cat.4、Cat.6、Cat.12/13、Cat.18、Cat.19、Cat.21、双卡双 VoLTE、C-V2X、伪基站防御等技术，为用户提供高速、可信的联接，率先推出 5G 商用终端芯片，助力 5G 产业发展。

  • 在数据中心领域：海思自主设计的 ARM 架构服务器 CPU 处理器鲲鹏系列，以高性能、高吞吐率、高集成度、高能效等特点，满足数据中心计算多样化的需求，可广泛应用于大数据 ,、分布式存储、ARM 原生应用等场景。

  • 在加速 AI 产业部署领域：海思以全场景 AI 芯片及解决方案昇腾系列，助力 AI 从中心侧向边缘侧延伸，面向数字中心、边缘、消费终端和 IoT 场景提供 AI 算力，为平安城市、自动驾驶、云业务和IT智能、智能制造、机器人等应用场景提供全新的解决方案。

海思在深圳、北京、上海、成都、武汉以及新加坡、韩国、日本、欧洲等全球设有 12 个办事处和研发中心，拥有 7000 多名员工。经过 20 多年的发展与积累，海思掌握了国际一流的 IC 设计与验证技术，拥有先进的 EDA 设计平台、开发流程和规范，已经成功开发出 200 多款自主知识产权的芯片，共申请专利 8000 多项。

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关键词：海思华为

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