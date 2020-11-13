首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

约 382 元起，诺基亚 6300 4G、诺基亚 8000 4G 正式发布：搭载骁龙 210，512MB 内存

2020/11/13 0:26:12 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家11月13日消息 外媒neowin报道，HMD Global其功能手机家族的最新成员，这两款新手机分别是诺基亚6300 4G和诺基亚8000 4G，它们在规格和功能上有一些相似之处，包括搭载骁龙210芯片，512MB的内存，以及4GB内部存储空间，你可以通过microSD卡进行扩展。

诺基亚6300 4G在设计上从2007年的原版诺基亚6300身上汲取了一些灵感，但它经过了现代化的改造，更加适合现代人使用。搭载的KaiOS可以运行一些基本应用--包括WhatsApp等热门应用，而且它还支持谷歌助手，所以还是有一些智能体验。值得一提的是，它是诺基亚目前提供该功能集的最便宜的手机，平均零售价为49欧元（约合人民币382元）。

除了4G之外，这款手机还支持Wi-Fi、蓝牙、A-GPS，而且它还有一个FM收音机，通过3.5mm插孔连接耳机即可实现。搭载了一块2.4英寸的QVGA显示屏，摄像头是VGA传感器，还配备了闪光灯，可以配合摄像头使用，也可以只作为手电筒使用。搭载了1500mAh的电池，承诺待机时间长达27.9天，通话时间8.2小时。

诺基亚8000 4G在规格上和诺基亚6300 4G非常相似，最大的区别在于设计上。它的正面面板边缘呈弧形，包括数字键也是如此，而背面则使用了“类似玻璃”的材质，让手机感觉更加高级。此外，它还有不同的颜色，更好地利用了这种设计。

规格方面，唯一的区别是显示屏，诺基亚8000 4G搭载了2.8英寸显示屏，以及后置200万像素摄像头。其他一切都大同小异。

IT之家获悉，这两款手机从今天起在部分市场上市。诺基亚6300 4G有青绿色、浅炭色和粉白色三种颜色，平均价格为49欧元。诺基亚8000 4G有缟玛瑙、蛋白石、黄水晶和黄玉色可选，价格为79欧元（约合人民币616元）。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：诺基亚手机HMD诺基亚6300诺基亚8000

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用