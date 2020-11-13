Win10 鼠标还能这么玩，看一下这款开源的良心小工具

（原标题：Win10 鼠标还能这么神奇！良心开源的逆天小工具）

我们知道 Win10 对用户操作进行了很多人性化的改进，例如触摸板就学习了 macOS 的很多手势，效率大大提升。但这改动是针对触摸板的，对于传统的鼠标，Win10 并没有进行太多的操作优化。

不过窟窿总是有人来补，最近笔者发现了一款功能非常逆天的开源小工具，能让 Win10 的鼠标操作体验脱胎换骨！一起来看看吧。

Grid：https://github.com/majorworld/Grid

这款鼠标的相关小工具名字叫做 Grid，它在 GitHub 上进行了开源，而且是全免费的，可谓是相当良心了。Grid 的使用很简单，在它的 GitHub 主页中，找到 “Release”一项，在其中就可以下载到 Grid 了。

要注意，由于 Grid 会调用一些系统关键接口，所以有可能被报毒，这属于误报，放过即可。

Grid 本身是一个绿色软件，下载后无需安装，直接运行即可。运行后，按下鼠标中键，也就是鼠标滚轮，或者是按下键盘的 “·”（数字前面、Tab 上面的那个键），就可以呼出 Grid 的种种功能了。

▲ Grid 的种种功能

从 Grid 的快捷菜单来看，它能够实现的操作非常多，例如可以调节音量、切换标签页、播放暂停歌曲、切换桌面等等。这些功能要怎么使用？其实很简单，在快捷菜单中就有提示。将鼠标移动到某个框框内，根据下面的规则，触发功能就可以了：

▲代表向上滚动鼠标滚轮触发

▼代表向下滚动鼠标滚轮触发

◐代表单击鼠标左键触发

◑代表单击鼠标右键触发

可见，Grid 还是非常易用的，保持默认设置也能够运行得很好。但是，如果你喜欢折腾，Grid 还有非常高的可玩性。

运行 Grid 的时候，它会在所在的目录中生成一个文件夹，其中以 txt 的文件格式保存在诸多配置文件，以及说明书。

▲ Grid 的配置目录，可以自由定制各种功能

当你想要调整 Grid 的功能的时候，调整 txt 文件名中的序号就可以变动该功能的位置，打开 txt 文件后 “SendInput”后的字符串则是输入的快捷键，有兴趣的朋友可以慢慢玩。

▲每个配置文件都可以自行编辑快捷键

总的来说，Grid 是一款非常实用的鼠标工具。它活用了平时被闲置的鼠标中键，能够一键激发各种系统功能，大大提高了操作效率，感兴趣的朋友赶快来尝试一下吧！