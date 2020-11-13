疫情严峻打压美股，中概股逆势上涨，拼多多暴涨 20% 小鹏涨 33%

北京时间 11 月 13 日消息，美国单日新增新冠确诊病例连续 9 天超 10 万例，令投资者担忧经济复苏可能受到拖累。截至收盘，道指跌 317.46 点，跌幅为 1.08%，报收 29080.17 点；标普 500 指数跌 35.65 点，跌幅为 1%，报收 3537.01 点；纳指跌 76.84 点，跌幅为 0.65%，报收 11709.59 点。

美国主要科技巨头全线下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

得益于后疫情时代中国电商持续增长，拼多多亏损收窄 66%

得益于后疫情时代中国消费者持续转向电商渠道购物，第三季度拼多多营收同比增长 89%，好于预期。盘前交易中拼多多股价一度上涨约 16%。拼多多营收为 142 亿元，远超 122 亿元的分析师平均预期，亏损由上年同期的 23 亿元收窄至 7.847 亿元。拼多多亏损的主要原因是，为获得新用户、留住老用户而支付巨额补贴。不过，拼多多平台商品成交总额仅增长 73%，创其 2018 年 IPO 以来最低水平。强劲的业绩有助于抚慰投资者不安的情绪。中国监管机构发布加强反垄断监管的文件后，中国各大互联网平台企业市值蒸发 2900 亿美元。由于为获得更多客户而加大促销力度，拼多多运营亏损可能环比增长。不过，随着拼多多持续提高通过新用户变现的能力，营收可能保持强劲增长。在大幅补贴帮助下，拼多多快速获得了大量用户，尤其是在小城镇和乡村。虽然新文件可能会叫停拼多多的 “价格战”，但部分分析师认为，从长期来看，拼多多将受益于监管政策的变化。在拼多多发布财报前，Morningstar 发表投资报告称，“文件将削弱阿里巴巴禁止商家入驻其他平台的能力，规模较小的平台将因此受益。”法国里昂证券公司日前发表投资报告称，“由于用户增长、增加购物频次和扩大农产品业务仍然是重中之重，今年拼多多可能难以扭亏为盈。”

小鹏汽车毛利率由负转正，股价大涨 33.4%

小鹏汽车昨晚发布了好坏参半的第三季度财报，这也是它 IPO 以来首次发布财报。小鹏汽车第三季度营收为 2.931 亿美元，同比增长 342.5%，高于分析师预期的 2.846 亿美元；亏损合每股 32 美分，超过预期的 18 美分。小鹏汽车毛利率由上年同期的 - 10.1% 增长至 4.6%。第三季度小鹏汽车交付量为 8578 辆，比上年同期增长 266%，比第二季度增长 166%；其中 P7 交付量由第二季度的 325 辆增长至 6210 辆。P7 是从第二季度末开始交付的。小鹏汽车预计第四季度交付量为 1 万辆，比上年同期增长 211%，营收应当能增长至 22 亿元。小鹏汽车已公布了 10 月份交付量：3040 辆，其中包括 2104 辆 P7。今天盘前交易中，小鹏汽车股价飙升 13% 至 37.88 美元。小鹏汽车 8 月份 IPO 时，发行价定为 15 美元，融资 15 亿美元。美国银行星期三给予小鹏汽车股票 “买进”评级，并将目标股价上调至 36.2 美元，理由是强劲的产品储备将会提升营收的增长。今天常规交易中，小鹏汽车股价上涨 11.2 美元，涨幅为 33.4%，报收于 44.73 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

当选总统新冠顾问称美国需要第二次全国封锁 4-6 周，Zoom 股价涨 3.7%

由于美国新冠确诊病例激增，星期四视频会议软件厂商 Zoom 股价大幅上涨。约翰斯 · 霍普金斯大学的数据显示，仅星期三，美国新冠确诊病例就增加逾 14 万例。更糟糕的是，住院患者也在迅速增加。卫生官员警告称，已经承受压力的美国医疗基础设施，将承受更大压力。为了放慢新冠疫情传播速度，数个州对酒吧、餐馆和其他大型聚会场所实施了新的限制令。另外，当选总统拜登的新冠肺炎顾问迈克尔 · 奥斯特霍姆（Michael Osterholm）表示，为在疫苗问世前控制疫情，美国需要在全国范围内第二次封锁 4 至 6 周时间。这些令人担忧的趋势，再次促使投资者买进 Zoom 股票寻求避险。如果美国再次在更大范围实施封锁令，对 Zoom 服务的需求会大幅增长。在疫情期间，Zoom 业务增长速度惊人，第二季度营收增长 355% 至 6.635 亿美元，调整后净利润则增长逾 10 倍至 2.748 亿美元。鉴于新冠疫情形势会更糟糕，美国可能实施新的封锁令，对 Zoom 视频技术的需求应当会继续增长。今天常规交易中，Zoom 股价上涨 15.3 美元，涨幅为 3.7%，报收于 428.64 美元。

业绩、展望双双超过预期，思科盘后一度上涨逾 8.5%

今天常规交易中，思科股价下跌 0.66 美元，跌幅为 1.68%，报收于 38.67 美元。发布业绩和展望双双超过华尔街预期的财报后，盘后交易中，思科股价一度上涨 3.33 美元，涨幅达到 8.61%。思科第一财季净利润为 21.7 亿美元，每股收益为 51 美分，上年同期这两个数据分别为 29.3 亿美元和 68 美分。思科营收由上年同期的 131.6 亿美元下滑至 119.3 亿美元，连续第四个季度下滑。调整后每股收益由 84 美分下滑至 76 美分。FactSet 的数据显示，分析师对思科每股收益和营收的预期分别为 70 美分和 118.5 亿美元。思科预计第二财季每股收益将介于 74 至 76 美分之间，营收将介于 113.6 亿至 120.1 亿美元之间，华尔街对这两个数据的预期分别为 73 美分和 116 亿美元。思科在 8 月份发布的上一财季财报中称，它将在 “未来数个季度削减 10 亿美元成本”。今年以来，思科股价累计下跌约 20%，同期内标普 500 指数上涨 9%，纳斯达克综合指数上涨 30%。