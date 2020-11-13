掌阅获字节跳动 11 亿元入股背后：曾短暂「牵手」百度

日前，掌阅科技发布公告称，基于公司的长远发展及与字节跳动在投资入股和业务合作达成共识的基础上，与字节跳动深化合作。受此影响，掌阅科技连续多日涨停，截至发稿报 48.9 元 / 股，市值已飙升至 196 亿元。

事实上，掌阅早已与字节在日常经营活动进行合作。过去的一年，双方开展了版权分发、广告投放、广告商业化等方面的业务合作，交易金额约 2.7 亿元。

业内人士认为，此番与字节跳动合作后，掌阅或要开始发力其自有 IP 内容，进行动画、影视、游戏等全版权产业链的运营，以期建立自己的品牌矩阵。不过，双方尚未开展进一步的合作事宜，未来推进进度存在不确定性。

短暂 “牵手”百度后，掌阅科技 11 亿引资字节跳动

日前，掌阅科技发布公告，公司控股股东、实际控制人成湘均、张凌云与字节跳动全资子公司量子跃动签订了《关于掌阅科技股份有限公司之股份购买协议》及补充协议，成湘均和张凌云拟将其分别持有的 2252.25 万股、2252.25 万股无限售流通股份协议转让给量子跃动。

交易完成后，量子跃动拟向掌阅科技控股股东受让公司 4505 万股，占公司总股本的 11.23%，成为后者第三大股东。

公告显示，本次股份转让价格确定为 24.42 元 / 股，不低于本协议签署日前一个交易日的上市公司股票收盘价的 90%，股份转让价款总额为 11 亿元。其中受让方应支付给张凌云及成湘均的转让价款均为 5.5 亿元。

掌阅科技在公告中表示，将与字节跳动共同发展阅读业务，并加强内容生产、商业化、投放运营等方面的合作，并就网络文学作品授权字节跳动分发以及代理等达成进一步合作。受此影响，掌阅科技开盘涨停，当日报收 30.36 元 / 股。

值得一提的是，在获字节跳动 11 亿入股之前，掌阅科技曾短暂 “牵手”百度。

今年 3 月 18 日，掌阅科技公告称，公司拟通过非公开发行股份的方式向百度全资控股公司百瑞翔发行不超过 3867.4 万股的股份，占公司总股本的 8.8%，发行价格为 18.1 元 / 股，百瑞祥将以不超过 7 亿元的价格认购，扣除发行费用后，募资将用于公司的数字版权资源升级建设项目。

掌阅科技表示，公司将引入百度作为战略投资者，借助百度的流量生态和互联网基础设施，提升公司的 IP 运营能力以及对优质数字阅读内容衍生形态的拓展，使之打通流量和优质内容生产的闭环模式。

消息一出，掌阅科技股价开始走高。当日，掌阅科技收获一字板涨停，以 19.68 元 / 股收盘，与百度合作的消息令该公司股价一度飙涨近 140%。

然而，这场合作最终并未达成。掌阅科技在 8 月 21 日披露了撤回定增的申请。随后，掌阅科技在定增回复函中介绍，公司已撤回前次非公开发行申请，与百度集团方面签署了终止协议，并表示在缺少百度集团大规模搜索流量加持的情况下，公司需要实施新的内容战略。

深化合作事宜尚未开展，掌阅形成品牌矩阵还需时日

公开资料显示，成立于 2008 年的掌阅科技于 2017 年 9 月在上交所主板挂牌上市，公司主营业务包括掌阅 App、掌阅文学、掌阅精选、掌阅校园、掌阅国际版等，掌阅 iReader 阅读器是其主打产品。

目前，掌阅科技旗下拥有掌阅小说网、掌阅漫画、掌阅自出版、趣阅小说网、奇城书院、云雀书院、神起中文网、iCiyuan 轻小说、有乐中文网、喵阅读等多个品牌，公司通过控股 / 参股优先获得平台的签约作者和原创文学版权。截至今年上半年，掌阅科技平均月活跃用户数达 1.7 亿。

从第三方报告来看，掌阅科技最大的竞争对手是阅文集团，二者为目前数字阅读领域的两大头部平台。据比达咨询数据显示，2019 年中国数字阅读生态流量市场份额中，阅文集团、掌阅科技分列市场前两席。其中阅文以 25.2% 的市场份额排名第一，掌阅落后近五个百分点，以 20.6% 的市场份额位列第二位。

在营收规模上，掌阅与阅文也存在一定差距。据双方财报，2019 年阅文营收 83.56 亿元、净利润 10.96 亿元；掌阅营收 18.82 亿元、净利润 1.61 亿元；今年上半年，掌阅营收 9.8 亿元，阅文营收则达到 32.6 亿元。

分析人士指出，今年上半年，虽然因新丽传媒收入及经营业绩未达预期，并由此拖累阅文致其首现亏损，但从长期来看，新丽传媒将会变成阅文 IP 影视转化中重要的一环。

“与阅文相比，全 IP 版权运营是掌阅难以突破的瓶颈。对于掌阅而言，此时引入字节跳动这样的流量巨头无疑会成为其扩张的捷径。”分析人士认为。

最近几年，数字阅读行业已成为备受关注的领域，各大互联网巨头均在持续加码。腾讯收购阅文，腾讯副总裁程武出任阅文 CEO 和执行董事；阿里巴巴大力扶持旗下阅读平台书旗；百度入股七猫阅读。

在流量红利见顶、优质内容资源稀缺的局面下，“孤军奋战”的掌阅面临的压力可谓是与日俱增。

业内人士表示，未来各大数字阅读平台不仅要守住数字阅读这一块固有的领土，还要能够在数字阅读的基础上发力。与字节跳动合作后，掌阅或要开始发力自有 IP 内容，进行动画、影视、游戏等全版权产业链的运营，以期形成自己的品牌矩阵。

而在宣布获得字节跳动巨额投资后，掌阅科技又发布公告强调，双方的进一步合作事宜目前尚未开展，未来推进进度存在不确定性，对公司当期及未来业绩的影响程度存在一定不确定性。

“掌阅与字节尚未开展具体深化合作事宜，且相关的实际业务开展状况还会受到市场、行业、经营环境、资金安排等多方面综合因素的影响。对于掌阅科技而言，字节跳动的入股是否会影响其之后的发展，目前还存在很大的不确定性。”上述人士说道。