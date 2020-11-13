英特尔 11 代酷睿 H 处理器现身数据库：8 核 16 线程，3.1GHz 高主频

IT之家 11 月 13 日消息 根据爆料者 APISAK 的消息，英特尔明年初发布的 11 代酷睿 H 系列处理器已经出现在了 Userbenchmark 数据库中。

如上图所示，这是一款 Tiger Lake-H 8 核处理器，由于采用了改进的 10nm 工艺，拥有 11 代低压处理器的高主频特性，主频为 3.1GHz，支持 DDR4-3200 内存。

IT之家了解到，10 代酷睿 H 系列的最高型号，i9-10980HK 仍采用了 14nm 工艺，8 核心 16 线程，主频为 2.4GHz。

根据之前的爆料，Tiger Lake-H (TGL-H)会有 35W 和 45W 两种版本，35W 最多有 4 个核心，可能会配备高频版的 96EU 核显。45W 会增加到 8 个核心，但核显为 32EU。

另外，Tiger Lake-H 处理器也将采用 10 nm Willow Cove 架构，32EU 的核显也能实现 8K 60 HDR 的输出。Tiger Lake-H 将支持最高 128GB 的 DDR4-3200 内存，拥有 20 条直连 CPU 的 PCIe Gen4 通道和 24 个 PCH 的 PCIe Gen3。

IT之家了解到，英特尔有望在明年年初发布 11 代酷睿标压处理器，可能会在 CES 2021 上进行展示。