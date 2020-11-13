欧洲央行行长预测：数字欧元将在 2-4 年内推出

11月13日消息，据国外媒体报道，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周四在一个在线论坛上谈到了数字化欧元的前景。她表示，如果数字欧元计划继续推进，那么将需要长达四年的时间才能取得成果。

克里斯蒂娜·拉加德

“我们很可能会朝这个方向发展，”拉加德周四在与美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)和英国央行行长安德鲁•贝利(Andrew Bailey)组成的在线座谈小组上表示。“我预感它迟早都是会来的。”欧洲央行官员此前曾透露，他们正在对央行的数字货币进行研究。

她表示，“如果它对用户来说更便宜、更快、更安全，那么我们就应该去探索它。如果这将有助于更好的货币主权，更好的欧元区自治，我认为我们应该探索它。如果它将为跨境支付提供便利，那么我们应该探索它。”她还补充道，即使决定推进数字欧元项目，也不会“立即落实”。拉加德表示，欧洲央行仍需评估一系列问题，包括反洗钱和反恐怖主义融资、用户隐私以及底层技术等。她还指出，中国央行近年来一直致力于人民币的数字化。

她还指出，数字欧元将是一种补充，不会替代现金。

另外，美联储主席鲍威尔也重申，美国“致力于深思熟虑地评估央行数字货币的潜在成本和收益”，尚未就此作出最终决定。美联储正在研究数字美元的优点和可能的技术解决方案，不过在未来几年内似乎不太可能推出。

与此同时，英国央行行长表示，私人发行的稳定币可能存在隐私问题，CBDC可能是“解决这个问题的答案”。贝利过去曾表示，他希望看到一个监管稳币的全球框架。