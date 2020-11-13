旷视推出多款为老助残产品样本，辅助视障人士阅读、出行

11月13日讯，在中科院残联与旷视AI治理研究院联合举办的“AI 向善，科技赋能弱势群体”研讨会上，旷视展示了多款由内部志愿者团队孵化的AI向善产品样本，为老年人、残疾人等弱势群体提供帮助。旷视方面称，将持续倡导AI向善的产品研发方向。此前，旷视内部已先后举办两届Hackathon科技大赛，并研发出多项社会公益性质的产品样本。



其中，旷视团队针对视障人士推出了“盲人高空避障眼镜”、“图像辅助阅读项目”两项视觉辅助产品样本，通过将AI技术嵌入硬件和软件，可以将图像内容以自然语言方式传递给使用者，辅助视障人士应对阅读、出行等生活场景。它们分别能解决盲人在出行中躲避高空障碍风险的问题，以及满足盲人在生活中获取图片信息、分享图片的需要。

旷视针对居家环境和公共场所分别推出了“老人日常看护”和“老人防摔倒预警”产品样本，既能让远在异地工作的子女加强与老人的情感交流、关注老人的日常起居与护理，也能让老人身边的看护者及时发现老人生活中的危险，第一时间进行救助。

根据残联公布的数据，我国残障人士总数高达8500万，约占总人口的6%。与此同时，中国发展基金会发布的报告预测，到2050年中国65岁及以上的老年人口将达3.8亿，60岁及以上的老年人口将接近5亿，老龄化问题日益严峻。

业内人士表示，运用科技手段助老助残已是大势所趋。然而，现实中的科技赋能还存在诸多“痛点”。首先，弱势群体所需要的智能化产品供给不足，真正可规模化实现的落地应用还存在缺口；此外，当前的智能化应用尚不能精准满足弱势群体的需求，难以解决残障人士的现实困境。