App Annie：《原神》美国市场下载量第一，内地市场氪金量第一

IT之家 11 月 13 日消息 App Annie 近期发布了 10 月中国厂商及应用出海收入双榜。米哈游凭借一手《原神》成功登顶双榜首位置。通过排名可知，该游戏最大的市场是中美日韩四地。

本月榜单最大的看点是米哈游凭借 9 月底发行的全新力作《原神》荣登出海收入排名厂商及应用双榜榜首。得益于《原神》在美国、日本和中国市场的优异收入，米哈游与上月相比在榜单上跃升了 20 名，首次登顶。

截止 2020 年 11 月 1 日，《原神》的全球下载量已经将近 3700 万次，主要来自美国、巴西和韩国等市场。

IT之家了解到，App Annie 今日发布 2020 年第三季度日本市场海外游戏收入前十强榜单。其中，除第 2 位的 Pokemon Go 之外，其余 9 款均为中国厂商出品的游戏，类型涵盖吃鸡、放置 RPG、城市战斗策略游戏、动作 RPG、模拟游戏。

在日本，进口游戏前十名分别为：荒野行动、宝可梦 GO、少女编年史、黑道风云、Ensemble Stars Music、AFK、明日方舟、第五人格、Crasher: Origin 和 Crasher: Origin。其中网易占两席，之外多个厂商分别占据 3-10 名。

值得一提的是，虽然《原神》在日本近期评价较高，但该榜单是季度榜单，而该游戏仅推出一个月时间，热度略有不及其他游戏，暂时并未给米哈游带来太大收益，但《原神》依然有望登顶 Q4 排行榜。