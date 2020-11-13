印度政府推出 PLI 计划，意在推动本土电信设备制造

据 Light Reading 报道，为了大力推动本土电信业发展，印度政府最终批准了 1219.5 亿印度卢比（16 亿美元）的生产挂钩激励（Production Linked Incentive,PLI）计划。

该计划将支持 4G、5G、下一代 RAN、物联网接入设备、企业设备和无线设备的生产制造。其主要目标是促进网络设备出口，并推动印度作为制造业基地的形象。

这项计划将在明年年初的 5G 频谱拍卖之前推出，这将进一步促进这一目标的实现。电信运营商将需要设备来建设 5G 网络，而本土制造肯定会帮助他们实现目标。

这也将有助于印度电信公司降低对中国产品的依赖。

禁用阴影

来自华为和中兴通讯的中国设备一直是印度网络的重要组成部分。然而，今年早些时候的边境冲突促使印度政府提出了几项措施，以削弱中国公司在印度市场的主导地位。

虽然印度政府没有正式禁止中国设备制造商，但据称该国已要求电信运营商避免使用中国厂商设备。

随着中国供应商被 “事实上叫停”，印度本土设备制造商很有可能获得市场份额的增加。

PLI 计划也符合今年早些时候印度政府启动的 Atmanirbhar Bharat（自力更生的印度）倡议，该倡议旨在帮助印度从新冠疫情造成的经济低迷中复苏。

印度政府希望通过 PLI 帮助该国满足其国内需求，并促进出口。

印度本土设备制造业也将推动其国内零部件产业的发展，并有可能推动未来技术领域新产品的研发。

五年计划

印度政府新的政策计划将在未来五年内划拨 16 亿美元。印度电信部（DoT）提出的方案包括奖励五年内 4%-6% 销售额的措施。

要想获得奖励，一家公司必须在四年内投资超过 60 亿卢比（8030 万美元），并且每年出口价值 100 亿卢比（1.33 亿美元）以上的货物。这些提案在获批之前，可能会有改变。

除了 PLI 之外，印度本土电信设备制造商也一直要求优惠的市场准入，以求在国内市场占据优势。

在过去几年里，印度政府一直试图将印度定位为制造业中心。2014 年，印度启动了一项雄心勃勃的 “印度制造”计划，意在将印度转变为一个设计和制造基地。

由于新冠疫情导致供应链中断，印度希望从一些公司将制造业务迁出中国而获益。与越南、菲律宾和孟加拉国等其他国家相比，PLI 计划可能会增强印度的吸引力。