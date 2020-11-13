曝华为战略性出售荣耀，背后的逻辑分析

日前，华为出售荣耀手机业务一事似乎已经 “板上钉钉”，据国外媒体报道，华为将荣耀手机业务整体打包出售，传言收购方包括神州数码、三家国资机构，以及 TCL 等公司组成的小股东阵营。

在市场环境不确定的情况下，华为战略性出售荣耀的背后逻辑是什么？从商业角度看，接盘方有无风险？展望未来，华为会不会将荣耀收回？

摆脱 “缺芯”局面 换取非市场因素的改善

当前，在国际大环境不利的情况下，华为手机终端业务面临较大挑战，华为手机已经面临 “无芯可用”的尴尬局面，这一趋势，也逐渐传导至集团旗下另一品牌——荣耀。

在此背景下，华为必须作出行动，出售荣耀，将让华为释放 “缺芯”的压力。

Canalys 的统计数据显示，2020 年三季度，荣耀占华为手机全球出货量 26%。

独立 ICT 评论人 , 公众号「班门弄斧」主理人孙永杰对 TechWeb 表示，如果华为出售荣耀，意味着未来的每个季度中将会从荣耀品牌中节省出接近 1/3 的手机芯片给华为。对于这些腾挪出的手机芯片，华为既可以用来加强在中国智能手机的出货（在生态之困未解之时），也可以采取之前战略性抑制出货的策略，延长华为手机品牌在市场中的存在和影响力，以换取非市场因素的改善。

公开信息显示，华为若出售荣耀品牌及相关业务，将会获得 1000 亿元人民币的资产。产经观察家、钉科技创始人丁少将向 TechWeb 表示，2019 年华为的净利润为 627 亿人民币，出售荣耀如果能获得 1000 亿的现金，对于华为来说会有更充足的资金储备应对各种挑战，包括消费者业务营收和利润的下滑。

业内有分析人士担忧，华为出售荣耀可能会对集团整体营收造成损失，针对这种声音，孙永杰认为不必过于担心。

“从荣耀隶属的华为消费者业务营收占比看，以去年为例，华为消费者业务营收为 4673 亿元，按照去年荣耀销售收入 700—800 亿元计算，其占华为消费者业务营收比重为 15%—17% 左右，占整个华为营收的 8.2%—9.3%，并不会产生实质性的影响。随着华为消费者业务范围的扩大，也会在某种程度上弥补出售荣耀造成的营收损失。”

丁少将则认为，出售荣耀会对华为未来整体营收、利润有影响，按照一些媒体报道的去年荣耀 60 亿的利润测算，影响幅度大概在 1/10 左右。

耗资千亿接盘荣耀 风险机会并存

从公开信息来看，接盘方在手机市场属性不强，本身所属供应链企业。这些公司缘何接盘荣耀？

1）机会

从商业角度看，荣耀在全球智能手机市场有一定品牌知名度，尽管背靠华为，但其品牌自身也有一定的技术创新、品牌差异的行业优势。

“在中国市场，华为终端受国际大环境影响，品牌影响力不降反升，在此时间段收购荣耀，依托华为的影响力，市场反馈会有一定保障。”孙永杰补充道。

丁少将认为，一方面，荣耀剥离出华为后，有可能不受美国制裁，荣耀手机业务就能恢复，参考小米的市值，荣耀将来独立上市后，资本市场想象空间不小。另一方面，荣耀还有除手机之外的 IoT 业务，这方面市场依然可以挖掘。

2）风险

资本方接盘后，由于不直接面对 C 端消费者，在管理、经营等方面也会存在一定风险。丁少将指出，接盘方的风险最主要的是评估美国方面是否会认可这次剥离，是否会对荣耀的供应链继续采取限制措施。另外，独立后若不能与华为深度协同，荣耀的市场竞争力会不会下降。

孙永杰则认为，与华为品牌紧密的耦合度，既是优势也是未来发展的劣势。他解释称：“倘若与华为紧密耦合的光环退去，荣耀也存在淹没在中国手机市场的可能，最为关键的是，荣耀未来能不能持续保持高创新力，提升品牌影响力。”

关于荣耀未来的猜想推演

前述分析是对华为出售荣耀一事的逻辑进行讨论，展望未来，倘若美国禁令变化（宽松或解除），华为会不会将荣耀收回？荣耀未来还有哪些可能性？

TechWeb 认为，荣耀未来发展走向，需要考虑 “非市场因素”的政策变化。

在美国禁令并未改善或继续恶化的情况下，如果荣耀品牌发展顺利，华为未来或将荣耀再次收回，以保证全场景战略的持续发展，在此极端情况，华为自身手机业务基本没有任何价值和意义，会被市场高度边缘化，为了发展手机业务，通过资本运作的方式，持续参与手机产业，保全 1+8+N 全场景智慧生活战略。

“如果非市场因素最终变成利好华为的话，不排除华为借助荣耀上市，通过入股等资本手段重新控制，甚至让荣耀回归华为。”孙永杰如是说。

在美国禁令向好的情况下，荣耀未来发展有两种可能。其一，华为收回荣耀，继续扩大手机市场规模，其二，不排除荣耀 “反水”，彻底单飞的可能。

丁少将总结道，如果美国在短期内放松禁令，荣耀在当前的状况下很可能还是会被出售。经历断供制裁后，华为未来的发展不能寄望于美国政策的挑战，而是寻求科技自立。荣耀独立出去，最好的情况是能继续保持与华为业务的协同，即便风波再起，华为和荣耀闪转腾挪的空间也会更大。