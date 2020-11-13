苹果 M1 处理器挑战英特尔芯片，双方正处于缓慢分拆中

11 月 13 日消息，外媒报道苹果的定制 M1 处理器和新的 MacBookAirs，MacBook Pros 和 Mac Mini 使用 M1 处理器，表明将与英特尔缓慢分手。这场 “离婚诉讼”或将持续两年，因为这位享有盛誉的客户逐渐将英特尔的芯片从个人电脑中逐出。

但英特尔并非注定失败。

该公司在 PC 市场有一些优势和选择，使其免受苹果的威胁。其他个人电脑制造商不会像苹果那样轻松从英特尔公司过去。英特尔仍然是高端芯片的领导者，比 M1 更强大。而且它手头有足够的钱——182.5 亿美元的现金、等价物和投资——让它花更多的钱。

林利集团分析师林利格温纳普（LinleyGwennap）表示：" 除了失去一个庞大的客户之外，英特尔个人电脑业务近期内没有太大的威胁。不过，这并不意味着英特尔很容易。

尽管 Mac 在个人电脑市场只占到 8.5% 左右，但根据 IDC 的数据，苹果仍然是最大、最具影响力的科技公司之一。其 MacBook Air 型号引领了超薄但有用的笔记本电脑潮流，其 MacBook Pro 机型仍然受到程序员和创意设备的欢迎，而 Apple 出售高级机器的利润比大多数 Windows PC 都高几百美元。

失去苹果的生意会刺痛英特尔。新街研究分析师皮埃尔 · 费拉古在周三的一份报告中估计，英特尔收入的 4% 到 5% 来自苹果。但这只是英特尔需要解决的问题之一。

英特尔在一份声明中说："我们欢迎竞争，因为它使我们变得更好。" 我们相信，只有英特尔才能进行大量创新，" 包括提供涵盖全价格 PC 的芯片，以及能够运行在企业中仍然常见的旧软件的芯片。

它还制造了 2021 年奥尔德湖 PC 芯片的第一批样品，并预计在 2022 年及以后会有所改善。该公司表示：" 我们对 2023 年产品将交付的领导力越来越有信心。

不过，英特尔在一路上面临着一些挑战。

高通的担心

与苹果 M1 的到来有关的最大担忧之一是，苹果可能鼓励英特尔的另一个竞争对手高通，该公司已经为个人电脑销售基于移动的处理器。

M1 是 Arm 系列处理器的成员，目前每部智能手机都使用。高通是 Android 手机制造商这些芯片的领先设计师，也在为个人电脑推出功能更强大的 Snapdragon 芯片版本，一些个人电脑制造商也提供 Windows 笔记本电脑。

不过，到目前为止，基于 Arm 的 Windows 笔记本电脑性能不佳，在客户中仍然罕见。CCSInsight 分析师 WayneLam 说，在更多的人采用这种机器之前，Arm PC 制造商必须证明更好的价值和性能。

苹果向 Arm 系列 M1 芯片的过渡与使用高通芯片的 WindowsPC 制造商也大不相同。没有一家个人电脑制造商像苹果那样抛售英特尔，因此软件制造商不必为适应新的芯片架构而担心。虽然它可能很好，高通 PC 支持并不是真正必要的。

AMD 的威胁

英特尔是 x86 系列芯片的主要制造商，它是在普通笔记本电脑中找到的那种处理器。但它并不仅仅是 x86 芯片制造商。

"AMD 在短期内是一个更大的威胁，"Tirias 研究公司的凯文 · 克雷威尔说，他指出，个人电脑制造商不会很快放弃行业标准的 x86 芯片系列。

AMD 在高端台式机处理器方面表现不错，主要为游戏玩家，并且正在服务器市场取得一些进展。它利用台湾半导体制造公司进行制造，利用其小型化进程，将更多的电路塞进新芯片上。其新的 Zen 3 芯片设计提供了一个实质性的速度提升。

相比之下，生产自己芯片的英特尔却举步维艰。经过多年的拖延，它现在正从早期的 14 纳米功能制造技术，真正地转向一个新的 10 纳米工艺。即使是明年的火箭湖芯片台式电脑仍将用 14 纳米的过程制造。

新的制造选项

英特尔也正在给自己提供新的选择，包括使用台积电等其它制造商来制造其芯片的能力。格温纳普说，这也有风险。

格温纳普表示，将一些制造业务转向合作伙伴，使得英特尔更难证明尝试开发尖端制造的费用是正当的。英特尔一旦解决其问题，就可能收回制造业，这可能会吓坏台积电投资，以满足英特尔的巨大需求。

英特尔没有就其制造计划的细节置评。它说，其集成的设计和制造方法有助于竞争力，并让英特尔向客户保证，它可以提供他们需要的芯片。英特尔表示：" 我们也明确表示，我们将继续投资于领先的工艺技术开发。

相比之下，苹果则受益于台积电稳步改善的制造业。这是它可以在其 M1 芯片上安装高达 160 亿个晶体管的一个原因，这些晶体管的电路足以为主处理器引擎提供动力，同时还有大量额外的能力。

苹果的 M1 只在小范围使用

在新的 Mac 发布活动中，苹果反复强调 M1 每瓦的性能优势。能够做有用的工作，而无需快速耗尽笔记本电脑电池。

苹果从 M1 的血统中获得这一优势： 为 iphone 供电的一系列处理器。智能手机芯片的电池约束甚至比笔记本电脑芯片更强烈。与 iPhone 12 的 A14 的近亲 M1 相比，苹果可以增加更多的晶体管电路，以更高的处理能力，并且能够以比手机更高的时钟速度运行芯片。

苹果多年来稳步提高 A 系列芯片性能，不断发展芯片设计，并利用了制造芯片的台积电的实力。科技网站 Anandtech 使用 SPECint2006 基准发布的速度测试显示，A14 超过了英特尔的四核笔记本电脑芯片，3GHz 酷睿 i7 1185G7 型号是虎湖处理器系列的成员。

但现实情况是，即使是苹果也还没有准备好在更薄的系统中使用 M1。MacBookAir 是全在 M1，但苹果继续依靠英特尔的更高功率 13 英寸 MacBook 专业。16 英寸的 MacBookPro，iMac，iMacPro 和 MacPro 将继续使用英特尔处理器，因为苹果将经历两年向自己的芯片过渡。

Techs 系统分析师 Avi Greengart 说：" 当苹果开始专门优化其架构，在更大的热包络和台式机的恒定功率下实现更高的性能时，这将变得非常有趣。