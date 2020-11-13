腾讯需要 “新现金牛”：网游增长 45 %、社交广告增速放缓，金融及云仍难接棒

11 月 12 日，腾讯控股发布第三季度财报，腾讯第三季度营收 1254.5 亿元，市场预期 1245.51 亿元，去年同期 972.36 亿元，同比增长 29%，环比增长 9.2%。净利润 323 亿元，市场预期 308.1 亿元，上季度该数据为 301.5 亿元，环比增长 7.1%。

按业务来看，网络游戏收入最为抢眼，增长达 45%，至 414.2 亿元人民币，是三年来的最高增速，而包含网游收入在内的增值服务收入为 698 亿元，同比增长 38%，环比增长 7.4%。营收第二大支柱金融与企业服务营收突破 300 亿元，达 332.6 亿元，同比增长 24.3%，环比增长 11.4%。在线广告营收同样回暖，达 213.5 亿元，同比增长 16.2%，环比增长 15%。

就整体数据而言，腾讯各业务增长依旧稳健，尤其是受到疫情影响较大的广告和金融业务，在第三季度展现出了明显恢复的趋势。

广告营收方面，从 2019 年三季度以来，数据分别为 183.7 亿元、202.3 亿元、177.1 亿元、185.5 亿元，今年一季度腾讯广告业务因疫情冲击环比下降 12.5% 之后，终于于三季度恢复到疫情前水平，达 213.5 亿元；而金融及企业服务板块，也在过去一年中呈现出不稳定的走势，前四个季度波动发展，分别为 267.6 亿元、299.2 亿元、264.8 亿元及 298.6 亿元，三季度该部分营收终突破 300 亿元大关。

来源：腾讯财报

网游收入创三年来最高增速

游戏收入在三季度的大幅增长符合整体预期。

首先，考虑到三季度覆盖暑期时间段，学生用户对游戏时长及收入的贡献将显著提升，其次，疫情红利之下的 Q2 递延收入同样不在少数。手游方面，头部产品《王者荣耀》在今年前 10 个月的平均 DAU 已经超过 1 亿。

财报指出，该项增长主要由智能手机游戏的收入增长所推动，包括《和平精英》及《王者荣耀》等。同时，腾讯将会推出以《王者荣耀》故事为蓝本的两款新游戏、一部动画剧及一部电视剧，以发挥此自制 IP 的潜力。

Sensor Tower 数据显示，第三季度中，《王者荣耀》收入同比增速在 65% 左右，《和平精英》为 28%，而芬兰移动游戏工作室 Supercell 因并表而带来的增长贡献在 10% 左右。

端游方面，《英雄联盟》也在三季度内进行了多项周边活动及赛事，比如推出了主题活动 “绽灵节”，并配合在游戏内推出了全新的英雄角色、皮肤及活动通行证，近期，英雄联盟全球总决赛在上海举行。

虽然《英雄联盟》影响力仍就强劲，但端游式微已成趋势。三季度财报显示，智能手机游戏收入总额（包括归属于社交网络业务的智能手机游戏收入）及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币 391.73 亿元及人民币 116.31 亿元，后者份额进一步萎缩。

此前，腾讯互娱市场总监廖侃曾向搜狐科技表示，当今《英雄联盟》的云玩家的数量已经大于游戏玩家，但这并不影响公司对该游戏的资源倾斜。他认为《英雄联盟》在影响力和用户感知层面，仍旧有潜力可以被开发。

10 月 27 日，《英雄联盟》手游版已经在日韩等海外地区公测，同时有消息指出，国服将于 11 月底开始公测。有市场分析认为，《英雄联盟》手游版有希望复制《王者荣耀》在国内的商业奇迹，甚至进而推动腾讯进军万亿美元市值。

浦银国际预计，腾讯游戏业务未来三年年均复合增长 23%，继续领先行业平均增速。然而值得警惕的是，随着疫情红利殆尽，以及国内游戏用户的饱和，腾讯游戏能否在未来几个季度保持高增速，还是未知数。而从腾讯近期推出的游戏来看，10 月上线的《天涯明月刀》和《英雄联盟》手游将承载业务持续增长的主要压力。

此外，由于虎牙在今年二季度完成了并表，腾讯本季度社交网络收入整体增长 29%，达到 283.8 亿元人民币。财报指出，这一增长反映了虎牙的直播服务、视频订阅服务和音乐订阅服务等数字内容服务，以及游戏内部虚拟道具销售的贡献。

社交广告增长放缓

三季度财报中，一个值得注意的数据是，以微信为代表的社交广告增速正在放缓。

去年开始，微信及小程序加速商业化，搜狐科技梳理 2019 年至今的六个季度中，腾讯社交广告同比增速平均在 30% 左右浮动，今年一季度更是达到了 47%。然而三季度财报显示，该数据落到了 21%。

由于宏观环境挑战下品牌广告需求疲弱，以及部分内容制作与上线时间延迟导致腾讯视频的广告收入下降，上个季度，媒体广告收入曾一度下降 25% 至人民币 32.9 亿元。虽然本季度降幅缩窄至 1%，但腾讯在媒体广告领域失去优势已成定局，腾讯高层在财报电话会上回应表示，短视频广告对腾讯的冲击只体现在腾讯视频，但以微信为代表的社交广告仍有差异化优势，eCPM 相比短视频更高，“有些客户不只想简单转化为交易金额，更想转化为私域用户关系”。

在媒体广告疲软之时，社交广告成为整体广告业务的支柱。

微信长久保持克制的商业化及更新节奏，但在今年以来，一系列更新紧密登场，在内容生态、交易生态和广告生态三个维度快速迭代的功能近 30 余项。在开通小程序直播功能、上线小商店之外，视频号功能上的打通，完成了微信内部闭环的最终一步，其强渗透策略也证明了其在微信内部最高优先级的地位。

这意味着，微信要借由视频号实现媒体广告及社交广告的新增长点，而视频号打通小商店，更多也是出于增加用户粘性，进而提高广告转化率的考量，电商并不是最终目的。

这一思路可以通过上个月的一则人事变动看出端倪。10 月 9 日，腾讯集团高级副总裁林璟骅进入 “总办”，而林璟骅同时带领广告和零售两条业务线，他也曾在采访中表示 “交易不等于电商，线上交易也不等于平台电商”，这某种程度上说明，腾讯实际上是希望将广告和零售双向打通，通过广告促成交易，从私域内容到交易的闭环，能够吸引更多广告主投放。

微信目前的每一次更新，都指向上述思路。

财报同样表示，公司将通过在微信属性内的交叉引用来提高内容和服务发现的效率，比如，用户可以按下按钮搜索出现在聊天框中的单词和短语，从小程序、公众号和朋友圈中找到内容和服务。在朋友圈，用户可以在帖子中创建话题标签，朋友可以点击这些标签，从官方账号、视频源和 H5 页面访问深度链接的搜索结果。

但在今年彻底打通视频号、小商店及公众号等环节之后，社交广告增速反而放缓，这并不是一个好消息，微信或许需要思考广告和电商是否真正做到了互相成就。

来源：腾讯财报

金融科技及云服务何时接棒？

财报显示，三季度金融科技及企业服务业务收入同比增长 24% 至人民币 332.55 亿元，在二季度，该部分业务营收增速曾达到 30%，是腾讯内部增速仅次于网游的业务。

其中，企业服务同比增长低于前几个季度，财报对其解释为此，疫情对线下项目交付及新合同签订的后续影响，以及若干 IaaS 合同的非经常性调整所致。

今年 9 月，腾讯发布了腾讯会议企业版，增强了网络研讨会、同声传译、与企业现有会议室系统对接等功能，进一步整合了腾讯文档和腾讯其他产品，包括 QQ、QQ 浏览器和 CRM SaaS 产品。

值得注意的是，去年第四季度时，腾讯金融科技与企业服务收入 299.2 亿元，而网络游戏业务收入为 302.9 亿元，二者十分接近，有市场分析预期今年前者会超过网络游戏业务收入。然而目前来看，金融科技及云服务仍未接棒网游成为营收主力。

而从营收占比来看，一年时间里，各季度该部分占总营收比例始终在 27% 徘徊，并未有太大突破。

财报电话会中，针对近日的反垄断监管指南对腾讯业务的影响，腾讯高层作出回应表示，影响或将更聚焦在交易平台上，对于游戏、视频等数字娱乐内容，可能并不是聚焦的重点。

今年以来，腾讯股价持续上涨，市值最高曾到 6 万亿港元，11 月 13 日，截至发稿，腾讯股价涨幅 3.1%，最新市值为 5.7 万亿港元。