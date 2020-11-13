0 点领券后减 500 元，拼多多百亿补贴上架 iPhone 12 mini ：售价 4999 元起

IT之家11月13日消息 今天，拼多多百亿补贴苹果专区已经上线了iPhone 12 mini 货源，显示iPhone 12 mini 64GB版售价 5299 元，11月14日0点领券后再减300元，售价4999元。补贴后的iPhone 12 mini 128GB存储版售价5499元，256GB存储版售价6299元。

iPhone 12 mini苹果官网：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。

拼多多百亿补贴苹果专区已经上线iPhone 12货源，显示iPhone 12直降600元，售价5699元，官网价格为6299元。补贴后的iPhone 12 64GB存储版售价5699元，128GB存储版售价6199元，256GB存储售价6999元。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini 则采用 5.4 英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max 采用 6.7 英寸屏幕。搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。