Win10 外观真的要大改了，教你如何体验高颜值 UI

据外媒报道，微软正计划在 2021 年对 Windows 10 进行重大 UI 改进。

据称，这项内部代号为 “太阳谷”的项目，将为开始菜单、资源管理器、操作中心等顶层界面，带来焕然一新的设计和更好的动画效果。

尽管太阳谷十分吸引人，但就目前而言，想要真正体验上，还要等待很长一段时间。不过好在市场时常会给我们带来一些惊喜，就比如说下面这四款小工具，至少在颜值上绝对不输 “太阳谷”！

三款颜值吊打 “太阳谷”的小工具

1. ModernFlyouts

链接：https://www.microsoft.com/store/productId/9MT60QV066RP

ModernFlyouts 是一款能够替换现有 Win10 音量指示器的小工具，颜值很高。和粗糙的原生指示器 UI 不同，ModernFlyouts 的界面颇具时尚感。圆角边框、半透明弹窗、自适配亮 / 暗模式、位置可拖拽等，瞬间让整个操作系统现代感十足。

▲ ModernFlyouts 界面效果

除了音量显示外，ModernFlyouts 还自带了几项其他的小功能，比如大小写状态提醒（CapsLock）、数字键盘状态提醒（NumLock）、屏幕亮度调节、飞行模式提醒等。如果你平时使用的是 Groove 音乐，还会看到一个更加炫酷的播放界面。嗯，“太阳谷”大抵也就是这个样子吧！

▲ 状态 OSD

▲ Groove 音乐的播控界面

2. Snatch

链接：https://www.microsoft.com/store/productId/9P53HFV0H21X

Win10 自带的剪贴板工具，可谓丑出天际，要不是嵌入到 Win10 中，我想我是绝对不会选择它的。Snatch 算是剪贴板工具里的颜值派，和自带剪贴板一样，Snatch 也是通过快捷键激活。软件启动后，按下 Ctrl+Shift+V 调出主面板，然后再用鼠标点击或者按下光标键，即可打开对应的剪贴项。

▲ Snatch 剪贴板工具

和 Win10 剪贴板一样，Snatch 也会默认保留下所有的剪贴记录，但这其实会引发一个小小的问题，即剪贴项会随着使用时间延长，而变得难以查找。为此作者很贴心地提供了一项搜索功能，以方便用户对剪贴记录进行快速的筛选与查找。

3. Notepads

链接：https://www.microsoft.com/store/productId/9NHL4NSC67WM

Notepads 是一款由国人开发的记事本软件，除了功能强大外，颜值也是吊打 Win10 自带的记事本。软件采用多标签设计，同时加入了未保存提醒，可以很方便地同时处理多个文档。Notepads 支持光标行高亮，字体和字号也能任意调整。最关键的是，所有这些都可以由用户自行选择，绝对没有强买强卖！

▲ Notepads

软件采用标准的 Fluent Design 语言，能够自动匹配 Win10 的色彩模式，同时还支持用户自定义色彩空间和背景透明度。此外它还自带了一项 “智能 Ctrl+C”功能，开启后 Notepads 将智能剪裁起始处和结尾处的多余空格、制表符、空白行，非常方便。

▲ 支持色彩调整和透明度调节

▲ 未保存提醒

4. Windows Terminal

链接：https://www.microsoft.com/store/productId/9N0DX20HK701

经过漫长的等待，Windows Terminal 终于上线了。尽管是自家产品，但 Windows Terminal 相比系统内置的 CMD、Powershell 还是有着明显的进步。首先是颜值，新版 Windows Terminal 支持多标签管理，背景也支持半透毛玻璃，甚至你还可以指定任意一张照片，作为 Windows Terminal 的背景图片。

▲ Windows Terminal 的背景毛玻璃效果

Windows Terminal 支持多种终端模式，包括 Win10 自带的 CMD 以及 PowerShell，当然还有微软一直在推的 Azure 云。顺道说一句，Windows Terminal 的字体渲染效果也十分好，再不是传统的点阵式字体，而是基于 Fluent Design 的全新字体外观。此外还有关闭提醒功能，终于不用担心窗口被误关闭了（多标签下生效）。

▲ 支持多组终端

▲ 自带关闭提醒

写在最后

一直以来，Win10 的 UI 都饱受诟病，“太阳谷”的诞生算是给微软打了一剂强心针。尽管到目前为止，我们还没有任何有关 “太阳谷”的明确消息。但上述这四款小工具，是不是也算一个意外的惊喜呢！