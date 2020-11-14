小霸王破产实为乌龙，中国何时才能造出 PS5 级游戏机

小霸王，这个让很多人童年魂绕梦牵的名字，最近又出现在了人们的视野。

在国内，小霸王曾是 “游戏机”的代名词，而小霸王本身在这几年，实际上也发行过游戏机类的相关产品。只不过这次，它的新闻不是发布了什么新品，而是 “小霸王”被申请破产了。

据报道，小霸王文化发展有限公司被申请破产重整，申请人为殷小云。但事实上，这只是一个乌龙，不久后，受 “小霸王”品牌持有人委托，广东益华集团投资有限公司在小霸王官网上发表声明称，近期 “小霸王被申请破产”的小霸王实际上是小霸王文化发展有限公司，系曾与小霸王合作的第三方经营运作 VR 产品开发方，现与 “小霸王”品牌或产品无任何关联。

▲ 小霸王官网发布声明，澄清 “破产”的消息

之所以有这样的情况，是因为小霸王近年曾经开展过 VR 等和游戏相关的业务，赋予了其他项目公司 “小霸王”商号生产经营游戏机、VR 设备等产品。但是，“小霸王文化发展有限公司”与小霸王已在 2019 年初停止合作，现与 “小霸王”品牌或产品无任何关联。

小霸王这几年不乏游戏机行业的发力，例如就曾经推出过号称性能超越 PS4 的游戏机，进军游戏 VR 市场，但最终没能引发什么波澜。“小霸王其乐无穷”的年代，似乎彻底成为了过去。

▲ PS5、Xbox SX 上市，小霸王却已经不复辉煌

在 PS5 和 Xbox SX 上市的这个时节，看到这样的消息，的确会令好一些中国玩家感到唏嘘。

很多朋友的童年都和小霸王相伴而过，然而即使是这样深入人心的国民品牌，有心进军游戏机市场，最终也只能折戟沉沙。游戏机市场已被任天堂、索尼、微软三分天下，即使强如苹果谷歌，也难以在其中分到一杯羹。随着游戏机禁令的解除，越来越多国内玩家关注游戏机，也很多人好奇中国要造出 PS5 级别的游戏机有多难？让我们一起来谈谈这个话题吧。

小霸王 “游戏机”的成功之道

小霸王近年进军游戏机行业颇为不顺，然而在之前，的确有着 “国民游戏机”的称谓。然而，如果你的童年的确和小霸王相伴，那么一定会知道实际上小霸王在当年打的是一个擦边球——小霸王当时的产品是 “学习机”而不是 “游戏机”，但它却可以兼容任天堂红白机的游戏。

▲ 小霸王学习机是很多人童年的记忆

只要将无论正版、盗版的红白机卡带插入小霸王学习机中，就可以畅玩游戏，这种打着 “学习”幌子、实质是游戏娱乐产品的策略，让小霸王一举攻占了无数八零九零后的童年，也正是 “小霸王其乐无穷”的真谛。

很多人童年购买、游玩小霸王的典型场景，是这样子的。从朋友那里听闻小霸王学习机可以玩游戏的事实，然后用学习电脑的借口说服家长，购买小霸王后，从各种渠道搜罗到非常廉价的盗版红白机卡带，然后得以畅享马里奥、魂斗罗等经典红白机游戏。小霸王通过广告和口碑一传十十传百，给大家的童年带来无数欢乐。

可见，小霸王 “游戏机”的成功，和下面这几个因素是息息相关的。

· 以学习机之名行游戏机之实。这钻了老一辈家长电子产品知识匮缺的空子，巨资投放的广告也主打 “学习”，让家长乐意给孩子购买该产品；

· 售价低廉。一台小霸王学习机仅仅一百多两百多元，对比任天堂红白机千元级别的售价，实在太过亲民；

· 兼容盗版游戏。正版红白机的游戏卡带售价上百人民币，在九十年代相当于某些职工的整月工资；而盗版卡带售价仅仅几元，内置游戏几十合一，这才是当年的主流之选。

▲ N 合一的盗版卡带，你是不是也玩过呢？

可见，小霸王在游戏机领域的成功，带有浓厚的时代因素。本质上，它就是盗版的红白机，“学习机”的名号和低廉的游玩成本让它在大红大火。在新时代，这些优势荡然无存。

当前主流游戏机的成功之道

那么通常意义上的游戏机，是怎样确立起江湖地位的呢？无论是任天堂、索尼还是微软，它们之所以能在游戏机界站稳脚跟，其关键并不在于游戏机本身有多么的出众，而是在于这三家推出的游戏机，本质上是一张主机市场的入场券——无论对于游戏开发商，还是玩家而言，都是如此。而游戏机硬件本身，其实并不那么重要，关键点在于游戏机独到的商业模式。

很多国内玩家并不理解这一点，对任天堂、索尼和微软在游戏机生态中起到的作用，并不很明了，以至于出现了 “如果任天堂把塞尔达开发在 iOS 上，股票会涨疯”这样的暴论。

某些国内的数码大 V，也对游戏机的商业模式存在误解

当今游戏机市场格局的形成，和上世纪八十年代雅达利大崩溃事件是息息相关的。当时最流行的游戏机是雅达利，但由于雅达利不对平台上的游戏进行任何审核、限制，导致劣质游戏层出不穷，“随便买一盘游戏就是垃圾”在当时真的毫不夸张，事实上雅达利的经典游戏 “ET”也的确被推进了垃圾填埋场。当时是，玩家对游戏机失去了信任，再也没人买新游戏，游戏市场迎来了崩溃。

雅达利大崩溃的名场面：宣发来势汹汹的《ET》被堆进垃圾填埋场

站出来拯救游戏业界的，是任天堂红白机。任天堂一改雅达利的放纵作风，确立了 “权利金”制度——游戏厂商在红白机发行游戏，必须缴纳 “权利金”、由任天堂审核游戏质量、统一制作卡带。而玩家购买红白机，能玩到的即是经由任天堂严格审核过质量的游戏。这一制度逻辑一直延续至今，无论是索尼还是微软，游戏机都使用了类似的审核和发行体制，当然现在比之前已经宽松很多了。

这样做的好处大致有两点。

· 保证了玩家能玩到质量有保证的游戏。在游戏机发行的游戏，都经由审核，或者是第一方亲自制作，无需担心雅达利时代劣质游戏泛滥的坏风潮；

· 保证了游戏厂商的利益。游戏机只能运行正版游戏，玩家在游戏机玩游戏需要购买正版，保证了游戏厂商的利益不被盗版损害。

很大程度上，游戏机的本质，其实是主机厂商组织起各路游戏开发商，一起开了个游乐场子，但如果要进入这个场子，就需要购买入场券，游戏机就是这个入场券。游戏机当然会掺杂主机厂商对于游戏的理解，有独到的设计，强劲的性能，但这并非游戏机商业模式成功的关键——历史上设计出彩性能领先、却最终落败的游戏机，可不少见。

任天堂 N64 是当年性能领先的游戏机，但索尼革新了权利金制度，团结了第三方厂商，PS1 得以击败 N64

换言之，某个企业如果想要进军游戏机市场，关键在于能不能组织起各路游戏开发商一起开场子、让玩家乐意购买游戏机这张入场券——例如微软当初为了推行 Xbox，用钱把日本大小游戏厂商砸了个遍，就是这个道理。

中国造出 PS5 级别的游戏机有多难？

可见，小霸王和主流的游戏机们发家历程是完全不同的。当今国内的游戏机市场早已今非昔比，无论从技术上，还是从法规上，通过盗版别家的游戏资源发家，已经成为了不可能。

小霸王之前推出的游戏机产品 “Z + 游戏电脑”和 “VR mini”游戏眼镜，试图通过强劲的性能和独到的体验，来打开游戏市场，但惨遭失败。这样的产品，失败的原因是显而易见的。就如前文所分析的一样，游戏机是否能取得成功，游戏机本身反而不是最重要的因素，关键还在于游戏机背后的资源。

小霸王 Z + 游戏电脑，价格比同性能 PC 更贵，且没有相应的游戏生态资源

显然，小霸王在游戏业界没有任天堂、索尼和微软级别的影响力。缺乏作品支撑的游戏机，就只不过是一个类 PC 的硬件，能成功与否也就不难判断。

除了小霸王，国内也有很多厂商都推出过各类游戏机。这些游戏机往往基于 PC、安卓盒子架构，主打 PC、安卓兼容的游戏，或者模拟游戏。虽然其中也不乏小范围流行的产品，但这往往是由于足够廉价以及游玩盗版方便，远称不上主流。国内厂商缺乏对游戏业界的号召力，这使得中国很难造出 PS、Xbox 这个级别的游戏机。

另外，有数据显示，游戏机市场已经陷入了停滞。从 2012 年至今，全球游戏市场规模增长了两倍，然而增长的份额基本都来自于手游（Mobile Game），而不是传统游戏（PC 和 Console 游戏主机）。任天堂、索尼和微软已经在这片血腥拼杀的红海深耕多年，国内厂商想走通游戏机这条路，实在是难上加难。

游戏市场增长点是手游，电脑 PC 和游戏机 Console 的传统游戏市场停滞不前，打入游戏机市场非常难

总结

可见，游戏机的成败，是由其背后的市场生态决定的。国内连主机游戏的开发商都寥寥无几，当前并不具备孕育出游戏机巨头的客观条件。尽管小霸王在昔日的确其乐无穷，但现在的环境早已经不是昔日那个混乱无序的乐园。在可以预见的将来，国内的确是难以诞生 PS5 级别的游戏机了。