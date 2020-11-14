苹果、谷歌、英特尔等厂商加入致力于 6G 的 Next G 联盟

IT之家 11 月 14 日消息 据 atis 昨日公告和推文，苹果、谷歌、思科、英特尔和 LG 一众科技厂商正式加入致力于 6G （第六代通讯技术）的行业小组 NextG Alliance（也叫 NextG 联盟，由美国电信行业解决方案联盟（ATIS）主导），同时宣布会参加下周该举办的 6G 研讨会，来讨论接下来的技术和该联盟如何合作等问题。

▲ 图源官网

IT之家了解到，该联盟于 10 月成立，官网口号为 “为 6G 及以后的北美领导力奠定基础”，目前成员已有 AT&T，加拿大贝尔，Ciena，爱立信，Facebook，InterDigital，JMA Wireless，微软，诺基亚，高通，三星，Telus，Telnyx，T-Mobile，US Cellular 和 Verizon。

随着谷歌、苹果、LG、特许通讯（Charter）、思科、惠普、英特尔、是德科技、Mavenir、MITRE 和 VMware 的加入，阵容开始变得愈发强大起来。

Next G 联盟表示，它将在当地时间 11 月 16 日举行首次成员会议，以设定该倡议的总体方向和战略。

AT&T 在 9 月表示，已经有工程师致力于下一代 6G 网络，但预计该技术将在很多年后无法完全实现，例如苹果在上个月刚刚发布了首款支持 5G 网络的 iPhone，美国大部分地区刚开始上手 5G。

纽约大学的研究表明，到 2035 年，6G 将带来能够以人本计算（human computation）速度发送无线信号的能力。6G 被研究人员称为 “无线认知”，这意味着人类的智慧最终可以瞬间通过无线连接的方式传递出去，远程控制机器人和具有类人功能的人工智能应用。