美股三大股指收高，京东、拼多多大涨，做空机构香橼出手蔚来大跌近 8%

北京时间 11 月 14 日消息，思科和迪士尼业绩超过预期，提振了市场乐观情绪，美股收高。截至收盘，道指涨 399.64 点，涨幅为 1.37%，报收 29479.81 点；标普 500 指数涨 48.14 点，涨幅为 1.36%，报收 3585.15 点；纳指涨 119.7 点，涨幅为 1.02%，报收 11829.29 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：香橼发布做空报告 蔚来大跌近 8%

做空机构香橼建议投资者卖出蔚来股票，原因是特斯拉在中国市场上带来的价格压力，星期五蔚来股价掉头向下。香橼在投资报告中说，蔚来 ES6 车型面临特斯拉 Model Y 在中国市场降价的威胁。星期五的投资报告与香橼两年前的报告截然相反，当时，它建议投资者买进蔚来股票。香橼在投资报告中写道，“现在买进蔚来股票的投资者，购买的不是其业绩或前景，而是在屏幕上显示的 3 个字母。”蔚来未就此置评。特斯拉曾数次在中国市场下调车辆价格，目的是提高市场份额。特斯拉网站上的信息显示，国产 Model Y 在中国市场的售价估计为 48.8 万元（约合 73895 美元）。香橼给出的蔚来目标股价是 25 美元，这意味着与上一交易日收盘价相比，蔚来股价有 48% 的下跌空间。理想汽车发布业绩令人振奋的财报后，蔚来股价一度上涨 12.2%。市场研究公司 S3 Partners 负责预测业务的董事总经理伊戈尔 · 杜桑尼夫斯基（Ihor Dusaniwsky）向路透社表示，“推动蔚来股价上涨的，是长期以来的多头买升而非补仓。”S3 Partners 的数据显示，今年以来，一直认为蔚来股价会下跌的空头，按市值计算已亏损 35 亿美元。

图 8：受香橼投资报告影响，理想汽车高开低走跌近 2%

发布上市以来的首份财报后，理想汽车股价一度上涨 29.3%。由于交付量持续增长，虽然净亏损大于预期，但营收超过华尔街预期。理想汽车净亏损由第二季度的 3.452 亿元收窄至 3.207 亿元（约合 4720 万美元），每股亏损由 2.71 元收窄至 0.52 元。FactSet 的数据显示，华尔街对理想汽车第三季度每股亏损的预期平均为 0.38 元。营收比第二季度增长 28.9% 至 25.1 亿元（约合 3.698 亿美元），高于分析师预期的 24.2 亿元，毛利率由 13.3% 增长至 19.8%。继第二季度增长 128% 至 6604 辆后，第三季度理想汽车交付量环比第二季度增长 31.1% 至 8660 辆。理想汽车预计第四季度交付量将介于 1.1 万至 1.2 万辆之间，环比增幅介于 27% 至 38.6% 之间；营收将介于 4.578 亿至 4.994 亿美元之间，环比增幅介于 23.9% 至 35.1% 之间。小鹏汽车发布令人振奋的财报后，星期四理想汽车股价上涨 27.3%。星期五盘前交易中，小鹏汽车股价上涨 10.2%，蔚来汽车上涨 6.7%。今天常规交易中，理想汽车股价跌 0.58 美元，跌幅为 1.83%，报收于 31.2 美元。盘后交易中，理想汽车股价一度下跌 2.28%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：美财经名嘴称马斯克错了，特斯拉跌近 1%

CNBC 财经名嘴吉姆 · 克拉默（Jim Cramer）对埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)以及他致力于电动汽车而非其他清洁能源汽车有不同看法，“我认为，马斯克致力于电动汽车将被证明是错误的”，并指出氢是一种出色的清洁燃料。马斯克旗下特斯拉生产电动汽车以及其他与电能有关的产品，例如 Powerwall。多年来，他一直都是电能的鼓吹者。作为能源，氢远没有电普及，但技术的发展使得氢成为一种更现实的选项。Nikola 就致力于开发氢能源汽车。有媒体报道称，10 月份特斯拉上海工厂的产量由 9 月份的 1.3 万辆提高到近 2.3 万辆，这意味着特斯拉向着今年 50 万辆交付量的目标又靠近了一步。马斯克发布推文称，他进行了 4 次新冠核酸检测，两次结果为阳性，两次为阴性，目前，他正在等待更可靠检测的结果。对于新冠疫情，马斯克的态度一直是 “无需大惊小怪”。无人机拍摄的照片显示，特斯拉在得克萨斯州建设的超级工厂取得了重要进展，许多建筑已经封顶，绝大部分土地得到平整，场地堆放有大量建筑材料。根据特斯拉的计划，这家工厂将于明年年底开始交付 Cybertruck。受这些消息影响，今天常规交易中特斯拉股价下跌 3.26 美元，跌幅为 0.79%，报收于 408.5 美元。

图 12：分析师警告订单不容乐观 思科股价仍涨超 7%

尽管分析师因营收连续萎缩只是表示了谨慎乐观，但超过预期的业绩和展望，星期五拉动思科股价上涨 2.73 美元，涨幅为 7.06%，报收于 41.4 美元。今年以来，思科股价累计下跌约 14%，表现远不如道指（上涨近 3%）、标普 500 指数（上涨逾 10%）和纳指（上涨逾 30%）。尽管投资者相当乐观，但思科营收四连跌是不争的事实，第二财季其营收需要达到预期上限，才能与上年同期持平，打破营收连续下跌的魔咒。Raymond James 分析师西蒙 · 利奥波德（Simon Leopold）表示，每季度订单是 “营收晴雨表”，思科的订单在改善，“改善的趋势是显而易见的”，上个季度思科营收下跌 9%，订单下降 10%。利奥波德对思科股票评级是 “跑赢大盘”，给出的目标股价为 49 美元，认为思科股价还有上涨空间。花旗银行分析师吉姆 · 苏瓦（Jim Suva）对思科业绩展望和乐观态度 “印象深刻”，但对订单情况还有些担忧。虽然订单整体而言有所改善，但企业订单跌幅将由上一季度的 7% 扩大到 15%。摩根大通分析师萨米克 · 查特吉（Samik Chatterjee）称思科盈利情况 “大体上相当平庸”，但认为 “对营收展望的跌幅小于预期是个惊喜”。