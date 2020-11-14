GOG 喜加一：《电子脉冲：易死版》限时两天免费领

IT之家11月14日消息 白嫖从未停止，恭喜各位本周喜加一名单再增加一位。GOG 平台的《电子脉冲：易死版（Teleglitch: Die More Edition）》限时 2 天免费领取，截止时间为 2020-11-15 21:59:59，目前剩余约 38 小时。

IT之家了解到，目前本作在 Steam 商城的售价为 12.99 美元，不支持中文，发行于 2013 年 7 月 24 日，配置要求极低。

本作定位于 Roguelike、射击、动作游戏，也勉强算得上是一款像素风的休闲益智类游戏，游戏发生在一个生化武器研究所中，由于一项基因变异的实验失败而导致研究所的所有成员都感染生化病毒从而变成僵尸，不过研究所中还有一个教授天生对此病毒免疫而活了下来，这名教授深知要是病毒蔓延出去很有可能毁灭世界，自己必须马上拿起武器将僵尸全部消灭并摧毁研究所。

由图可知，游戏画面相当复古，玩家刚接触该游戏会感觉比较粗糙，不过很快变会被游戏高度策略化的动作射击风格所吸引，游戏中不但注重操作还相当注重玩家对武器的搭配弹药的使用量和陷阱的巧妙布置，但此版本为难度最高的易死版，专门为高端玩家制定，在游戏中玩家将变得脆弱得不堪一击，所以每一步行动都要进行仔细权衡。

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