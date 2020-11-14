三星 Exynos 的中国故事：始于初代苹果，忘于魅族江湖，而今再起新声

（原标题：三星 Exynos 的中国故事：起于苹果，断于魅族，续于 vivo）

导语：市场终是无情，时间更是无情。

三星不想缺席中国智能手机市场——哪怕手机业务在中国市场的存在感接近于无，但鉴于中国是世界第一大智能手机市场，三星并不言弃。

毕竟，就算三星手机卖不出去，但 Exynos 芯片还是大有可为的。

于是我们看到，近两年，三星 Exynos 与 vivo 进行了大张旗鼓的合作。

但实际上，对于中国智能手机行业来说，三星 Exynos 从来都不是一个陌生者。可以这样说，它以一种相当罕见的合作方式，参与了中国移动互联网的整个发展过程——vivo 只是它近两年的合作方。

在 vivo 之前与之合作的，是魅族。

与三星处理器结缘后，魅族和苹果分道扬镳

在很长一段时间里，魅族是三星 Exynos 在中国唯一的合作伙伴。

甚至可以这样说，在 2018 年之前，魅族手机在整个中国移动互联网时代的命运，与三星 Exynos 系列的发展休戚相关，相与浮沉。

二者的关联，还要从早期 iPhone 说起。

其实，2007 年，初代 iPhone 发布之时，这款划时代的手机采用了三星打造的 S5L8900 芯片（后来三星的手机芯片业务被命名为 Exynos）——紧接着，苹果继续与三星合作，在 2008 年发布的 iPhone 3G 手机上采用了三星 S3C6410 芯片。

就是这颗三星 S3C6410 芯片，成为魅族与三星 Exynos 在移动互联网时代合作的交汇点。

魅族打算切入到手机市场的时间是 2006 年底，当时初代 iPhone 还没有发布。但在第一款魅族手机的漫长打造过程中，初代 iPhone 已经完成向 iPhone 3G 的迭代；在这个过程中，魅族一心想要对标 iPhone 的心思，也延伸到对手机处理器的选择上。

2009 年 2 月，魅族 M8 终于上市——它选用了与 iPhone 3G 同款的三星 S3C6410 处理器。

魅族与三星在手机芯片上的漫长合作关系，由此开始。

2009 年 6 月，iPhone 3GS 发布，搭载的是三星 S5PC100 处理器；但这时候苹果已经在自研处理器了。随后在 2010 年 6 月，伴随着 iPhone 4 发布，苹果自研的 A4 处理器正式亮相。

这时候，魅族依然在进行 M9 的研发。

一直到 2011 年 1 月 1 日，魅族 M9 才开售，它搭载了三星 S5PC100 处理器——搭载同样的处理器，魅族 M9 比 iPhone 3GS 晚了一年半的时间。

但真正重要的是，凭借自研 A4，iPhone 已经彻底告别三星处理器，并一路猛进，开启了自己的独立自主研发路线。

而魅族，则从此长期陷入到对三星处理器的依赖中。

因为魅族，Exynos 在中国市场迎来高光时刻

就在 M9 发布后一个月，也就是 2011 年 2 月，三星宣布更改旗下处理器的命名规则，Exynos 品牌正式诞生——与此同时，三星发布了旗下的首款双核处理器，型号为 Exynos 4210。

这款 Exynos 4210 双核处理器，率先在三星自家的 Galaxy S II 手机中搭载，当时是 2011 年 7 月。5 个月后，魅族 MX 正式发布，才跟进这款处理器。

此后数年，魅族手机的发展，基本上被动跟随着三星 Exynos 处理器的升级节奏。

然而，三星新款 Exynos 处理器发布之后，往往率先搭载在三星自家的智能手机上；过了半年以上，才会慢慢下放给魅族——因此，魅族在享受着三星 Exynos 处理器中国市场独家授权的同时，也不得不接受这个延误期。

比如，2011 年年底，三星发布 Exynos 4212 处理器——到了 2012 年 7 月，魅族 MX 才宣布升级至采用 32nm 制程工艺的 Exynos 4212 处理器。

当然，在这一过程中，三星也的确为魅族提供过一些基于独家合作的便利。比如说，2012 年底，魅族 MX2 上市，搭载了同样是已经发布数个月的三星 Exynos 4412 处理器；不过在魅族官方的宣传中，这款处理器是三星为魅族专门定制，代号为 MX5S。

当时，中国智能手机市场正群雄逐鹿，高通尚未主导移动处理器市场——凭借三星独家提供的 Exynos 处理器，魅族建立了良好的口碑，而 MX2 和 MX3（搭载 Exynos 5410）成为当时国产 Android 手机中的优秀之作。

但事情在 2014 年发生变化。

2014 年 2 月，在中国智能手机市场的巨变中，黄章宣布出山，随后公司也开始引入外资，产品策略也开始发生变化——体现在处理器层面，魅族正式在当年 9 月发布的 MX4 中引入了联发科处理器。

但魅族与三星的合作关系还在继续。

2014 年 11 月，三星 Exynos 5430 处理器出现在魅族新的高端产品线 MX4 Pro 上。显然，魅族依然看中三星的芯片能力，并以之为高端。这里有一点需要注意的是：

尽管三星依旧下放 Exynos 5430 给魅族，但三星自家 Galaxy S4 和 S5 手机的中国国行版已经选用高通——魅族因为专利费问题拒绝与高通合作。

2015 年，无论是魅族 Pro 5，还是它所搭载三星 Exynos 7420，都迎来了各自的高光时刻。那一年，由于高通骁龙 810 发热严重，一众依赖高通的国产 Android 厂商都受到严重影响。

借助 Exynos 7420，魅族 Pro 5 成功躲过一劫。

Exynos 的中国 5G 新征程，从 vivo 开始

到了 2016 年，在魅族疯狂召开发布会的过程中，联发科处理器成为常客；一直到 2016 年 11 月，魅族才在 Pro 6 Plus 中，用上了三星最新的 Exynos 8890 处理器——这是一款发布于 2015 年 10 月的处理器，已经问世一年。

2016 年 12 月，魅族终于做了一个艰难的决定，与高通和解。

然而，尽管与高通和解，由于芯片适配的长周期，魅族在 2017 年的旗舰机型上并没有上马高通的处理器。在当年下半年发布的 Pro 7 系列中，魅族选用了联发科 Helio X30 处理器，结果在市场上遭遇重大打击。

值得一提的是，2018 年 1 月，魅蓝 S6 发布，搭载了一颗 Exynos 7872 处理器——这是三星第一款全网通处理器，也是三星中低端处理器第一次出现在非三星品牌的手机上 。

一直到 2018 年 4 月发布的魅族 15，三星 Galaxy 8895 才得以下放到魅族这里；你可能很难想象，这时候距离 Exynos 8895 发布已经 14 个月了。

Exynos 8895 成为魅族手机搭载的最后一款三星处理器。

2018 年 8 月，采用高通骁龙 845 处理器的魅族 16 发布——魅族旗舰手机的船票，终于登上了高通的客船，而它与三星 Exynos 处理器长达 10 年的合作生涯，就此终结。

这时候，三星在中国智能手机市场的份额，也已经低于 1%。

不过，作为世界级的全产业链硬件巨头，三星电子在中国还有不少牌可以打；尤其是恰逢中国大步向 5G 迈进，智能手机行业正在构建新的市场发展格局——值此时机，三星 Exynos 业务又在中国找到了机会。

这一次，三星的合作伙伴不再是魅族，而是世界排名靠前的大厂 vivo。

据 vivo 官方介绍，2019 年 1 月，vivo 和三星双方确认合作意向；基于此 vivo 投入专业研发工程师 500+ 人，轮流驻厂和派遣团队，研发时间近 10 个月，以把消费者的需求通过芯片实现出来。

2019 年 9 月，三星对外发布了 Exynos 980，由此成为全球首款对外发布的内置 5G 调制解调器的智能手机 SoC——从定位上来看，Exynos 980 还是比三星后来发布的 Exynos 990 略输一筹，后者未出现在中国市场。

此后不久，vivo 和三星联合为 Exynos 980 举行了一场媒体沟通会——会上，vivo 表示，它将积累的无形资产多达 400 个功能特性补充到三星的平台，硬件层面解决问题近 100 个，与三星一起提前完成产品的联合设计研发。

后来的事实证明，Exynos 980 由 vivo 独家占有，搭载在后来发布的 X30 手机上。

一别两宽，各自悲喜

如今来看，Exynos 980 只是三星 Exynos 与 vivo 合作的序曲。

2020 年 5 月底，vivo 还发布了一款搭载三星 Exynos 880 5G 处理器的手机，型号是 Y70s。显然，Exynos 880 在定位上比 Exynos 980 更低，显然也是一款走量的产品。

但值得注意的是最新发布的 Exynos 1080。

作为 Exynos 980 的继任者，Exynos 1080 处理器是全球首款采用三星 5nm EUV 技术的 5G SoC——看起来，三星的确是诚意满满。

但更重要的是，Exynos 1080 同样是由三星与 vivo 合作开发，并且将由 vivo 来首发搭载该处理器的智能手机——不仅如此，三星方面表示，Exynos 1080 是专门为中国市场而设计的。

值得一提的是，有消息称，到 2021 年，在 vivo 之外，明年三星还打算将旗下 Exynos 芯片供应给小米、OPPO 等中国手机厂商。如果此消息为真，则三星 Exynos 已经决定要在中国市场发力，与高通、联发科等对手抗衡。

但是，哪怕再次发力中国市场，三星 Exynos 恐怕也要与魅族无缘了。

毕竟，如今的三星 Exynos 依然强大，而魅族已经沦为 Others，并且成为高通 5G 生态的一员；二者虽旧缘深厚，却是一别两宽——市场终是无情，时间更是无情。

只有技术，永远奔跑在追逐利益的道路上。