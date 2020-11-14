别轻易晒双 11 快递单，小心暴露你的个人隐私

4982 亿成交额，你贡献了多少？

轰轰烈烈的购物狂欢节刚结束，不少朋友已经按奈不住要分享自己的双 11 战绩了。

这不，乘风破浪的姐姐伊能静就率先在微博公布了战况，还冲上了热搜榜首。

“1111 单日购入 397 件，加上 11 月 1-3 日的 500 多件，整个双 11 买了 900 多件，其中一瓶面霜上万元。”

啧啧啧，贫穷使我缺乏想象力！短短几个小时，这条微博就收割了近 50 万点赞，2 万多评论。

老公秦昊还出面互动，

“内什么~ 有我几件？”

网友们纷纷评论则表示酸了酸了。

“有钱真好！15000 的面霜是什么感觉，麻烦告诉我一下。”

伊能静这波操作着实秀了一把，还顺带撒了一波狗粮。

不过，同样是秀双 11 战果，有人却差点泄露了个人信息。

咋回事呢？

晒图千万条，隐私安全第一条

从 11 月 11 日刚结束，小编的朋友圈就变成了一个大型秀场。

每天看得最多的就是大家的双 11 战果。其中，有像伊能静这样写小作文的；有上图晒名牌包包的；还有像这样婶儿直接晒一堆快递盒的 .......

相信你在朋友圈也一定见过这一幕。

但你可能会说，他们都没有在快递单上面打马赛克。

真相了！

昨天，小编的一位朋友在朋友圈就看到了这样一张未打马赛克的快递盒图片，他一时手痒利用一款 AI 修复软件对照片进行了处理，结果，原本 700k 模糊不清的快递单瞬间变成了 5M 的高清图，姓名、手机号、家庭住址、运单号等信息一览无余。

为此，朋友还特意发了条朋友圈提醒大家晒图要小心。

所以小编也要提醒大家，晒图千万条，隐私安全第一条，不经意间晒出的快递图很可能正在暴露你的个人信息。

而这些信息被别有用心之人获取之后，可能会通过手机号找到绑定的微信、QQ，进一步了解你的购物习惯、生活习惯等，然后，各种你能想到的推销和骚扰电话就会接踵而来。

更危险的是，一些不法分子可能会通过电话联系，以假借送快递之名入室实施伤害。

最近，福建南平市警方就进行了一项类似的试验。他们通过快递单上的电话、住址等信息与一名女生取得联系，并声称自己是快递员稍后会上门送货。

结果是女生毫无戒备，警方顺利闯入到室内。

所以我们在忙着收快递的同时，千万要注意保护好自己的个人信息。快递盒在丢弃之前要对快递单面进行涂改或者撕除；在网络分享时，要注意打马赛克或避免快递单外漏。

对此，你心理可能还有一点疑惑，为什么模糊的快递盒图片会变得高清，楼上提到的 Remini 是个啥？

Remini：低像素图片秒变高清

在这个追求高清画质的年代，用 AI 技术改善图像分辨率已经不是新鲜事了。

此前雷锋网报道过杜克大学出品的一项 AI 技术，它可以将 16x16 的低分辨率图像放大 64 倍，任何渣画质都可以秒变高清。

甚至被打了马赛克的人脸都可以被清晰还原。

不过别担心，AI 生成的人脸是它 “想象”中的样子，并不真实存在。也就是说，如果快递单被打了马赛克不会被正确复原。

Remini 也是一款功能类似的图像修复 APP。

它内置先进 AI 视觉生成技术，可以将低像素或者模糊的照片增强为高清专业照片。

效果就像这样：

去糊能力可以说很强了。

Remini 适用的图片类型非常广，除了人像图外，也包括文字图或者风景图的处理。因此，上述快递单经过处理后，个人信息包括文字、数字都依稀可见。而它的使用方法也非常简单，打开软件后，输入需要处理的图像，几秒钟就可以完成切换。

不过，Remini 主推老照片的一键修复，效果还是非常不错的。

如果你有模糊不清的童年照，也可以下载来体现一下。但该应用程序目前仅支持安卓系统下载。

此外，需要强调的是，Remini 的图像修复能力还存在很大的局限性。

如这张损坏程度较高、噪声较大的照片便无法处理。

另外，Remini 软件也无法对照片进行上色处理，而这对于现有的 AI 修复技术来说，已经不是什么难事了。

最后，小编给大家推荐一款 AI 老照片上色神器 MyHeritage，MyHeritage 是一个网站，可以自动为黑白照片添加颜色且免费。在深度学习技术的支持下，MyHeritage 已经过数百万张图片的训练，它输出的结果比大多数自动彩色照片更逼真、质量更高。

https://www.myheritage.com/incolor

One More Thing

包括 Remini 在内，AI 修复技术在图像处理有着广泛的应用价值。

但同时，这项技术也为个人隐私安全增添的风险。如上文，一张不经意的快递分享图，很可能被别有用心的人用来做图像增强处理，以获取隐私信息或用于非法用途。对于 AI 应用来讲，这样的例子还数不胜数。

近些年，关于 AI 的负面应用也层出不穷，如面部识别、AI 换脸软件等。尤其是面部识别技术已因政治纠纷被 IBM 等多家科技企业禁用。

但技术本身无罪，保证技术不被滥用必然需要法律的管制，但同时更需要我们提高警惕，保护好自己的数据隐私。