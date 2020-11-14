美新冠病例快速增长，谷歌「焦虑症」搜索量创 16 年新高

北京时间 11 月 14 日消息，随着美国新冠确诊和住院病例本月创下纪录，更多美国人感到焦虑，不愿意外出就餐或购物。市场研究公司 DataTrek 的数据显示，上周，谷歌平台 “焦虑症”搜索量达到 16 年来最高水平，“餐馆”和 “商场”搜索量则几乎回落至 3、4 月份以来的最低水平。

DataTrek 称，7 月初至上一周，“焦虑症”搜索量比上年同期高 5%。5 月份第一波疫情过后，“焦虑症”搜索量有所减少，但过去 4 个月一直维持在一个较高水平。

DataTrek 联合创始人杰西卡 · 拉比（Jessica Rabe）在一份报告中称，“随着确诊和住院病例创新高，上周美国人的‘焦虑症’搜索量超过此前整个疫情期间，创下 16 年来新高。”

本周辉瑞新冠疫苗的消息提振了金融市场，使投资者有理由相信新冠疫情将得到控制。但拉比称，由于即将进入冬季，减轻人们对病毒的担忧尚需时日。

10 月份，“餐馆”和 “商场”的搜索量几乎恢复到疫情前水平，但随后下降了约四分之一，不比 3、4 月份低多少。

拉比表示，“随着天气转冷和确诊病例增加，我们预计‘餐馆’和‘商场’搜索量的下降将会持续，由于堂食可能受到限制，餐馆将面临一个严峻的冬季。拥有高效网络下单 / 配送业务的零售商在即将到来的圣诞销售季大获成功，它们早早就开始打折销售，但是，鉴于人流量的减少，线下零售商的表现可能不会太好”。

消费者信心在稳步回升。密歇根大学的数据显示，10 月份消费者信心指数达到自 3 月份以来最高点，但仍然远低于疫情前 2 月份的水平，而且恢复速度在逐月放慢。