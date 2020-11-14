NASA 确认 SpaceX 首次商业载人飞行延期

IT之家11月14日消息 NASA 现已确认，由于天气原因，NASA SpaceX Crew-1 发射任务推迟。

NASA 和 SpaceX 预计将在本周末向国际空间站（ISS）发射美国首枚可操作发射器。双方原计划在美国东部时间 19:49 进行 “ NASA SpaceX Crew-1”任务，届时将四名宇航员称载人龙飞船发射升空。但 NASA 透露，在执行任务的 “发射准备情况分析”（LRR）之后，该发射任务现在的目标改为周日 19:27 的备用时间。

▲ 图源SpaceX

在 LRR 之后的新闻发布会上，SpaceX 的高级主管本吉 · 里德先生提供了有关延误的更多细节。

从根本上说 ... 这（天气情况）是一个问题，让无人机及时到达那里。由于这次热带风暴影响，天气条件非常恶劣，我们无法让无人机及时离开并到达那里。海洋状态也是如此，我们无法迅速到达那里，我们希望推迟周六的发射。我们昨天中午左右就离开港口了，现在我们要及时到达那里 ... 因此有足够的时间进行周日的发射任务。

▲ 图源NASA

IT之家了解到，随着 Demo-2 演示任务取得成功，NASA 在 5 月份将两名 NASA 宇航员送到空间站停留了两个月，而 NASA 已经批准 SpaceX 在未来的任务中重复使用载人龙飞船和火箭。事实上，将于明年发射的 Crew-2 任务，就将重复使用 Demo-2 的载人龙飞船和 Crew-1 的助推器。