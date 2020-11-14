杨元庆：联想新技术架构已 “春山可望”

11 月 14 日上午消息，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆在联想智慧中国行 · 海南峰会表示，联想在 5G 领域的申请标准必要专利，已突破 1000 件，此外新技术架构已 “春山可望”。

“说到新常态，2020 年已经进入尾声，有网友调侃，今年没干别的，尽在见证历史了，变化与适应，确实就是新常态”，杨元庆说，庆幸的是，科技一直是我们可以依赖的力量。尤其体现在，新常态加速了IT信息技术、CT 通信技术、OT 运营技术的融合进程，“如果说去年我谈到 “端 - 边 - 云 - 网 - 智”的技术架构时更多是设想和预判的话，那么今天，这个架构已经是’春山可望‘”。

“今天，我们还看到一个明显的趋势，那就是越来越多的企业客户在部署自己的基础设施时，倾向于按需、按实际使用来付费的类似公有云的模式，但是受限于数据隐私和业务安全的要求，他们无法把数据和应用程序转到公有云上”，杨元庆说，这些用户希望能有解决方案让自己既能够把数据和应用程序保留在私有云上，又能同时享受到公有云的灵活优势，包括把资本性开支转变为运营性开支。

他表示，联想在 5G 领域进行了多年的投资和积累，申请的标准必要专利已经突破了 1000 件。