新冠检测结果呈阳性，马斯克或无缘 SpaceX 载人发射现场

▲ 马斯克或因新冠检测结果呈阳性无缘 SpaceX 首次商业载人航天发射现场

北京时间 11 月 14 日消息，埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)当地时间星期四晚间发布推文称，他的新冠检测结果呈阳性。虽然检测结果存疑，但这个时机对他来说却再糟糕不过了。

根据计划，马斯克旗下 SpaceX 将于当地时间星期日把美国航空航天局（以下简称 “NASA”）航天员送到国际空间站，这也将是 SpaceX 的首次正式商业性载人航天发射任务。

但是，根据 NASA 规定，马斯克可能将不被允许出现在位于卡纳维拉尔角空军基地的肯尼迪航天中心内。发射时间为美国东部时间星期日晚 7:27。

NASA 商业载人飞行项目经理史蒂夫 · 斯蒂克（Steve Stich）星期五表示，“NASA 和我们的商业合作伙伴制定有健康稳定计划，马斯克或 NASA 局长吉姆 · 布莱登斯廷（Jim Bridenstine）也不能例外。任何不符合要求的人员，都不能接近航天员。”

根据 NASA 规章制度，有发烧、咳嗽症状，或检测结果呈阳性的人，“将待在家中或立即返回家中进行隔离”。

在星期五的一次新闻发布会上，布莱登斯廷没有直接提及马斯克是否会被允许进入发射控制大楼，但暗示马斯克大概率不会出现在现场，“我可以证实的是，根据我们的政策，对于出现在肯尼迪航天中心的所有人和 NASA 所有员工来说，一旦新冠检测结果呈阳性，需要进行隔离和居家隔离”。

布莱登斯廷还说，NASA 在 “与 SpaceX 探讨追踪接触者的问题”。