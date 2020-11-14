假降价、真促销，江西首例网购价格欺诈案宣判：三倍赔偿

IT之家11月14日消息 据南昌市中级人民法院公告，江西省法院系统首份 “因价格欺诈引发的网络购物纠纷”正式宣判，判决被告向原告支付三倍赔偿金 4920 元。

对此此次案件的经过，可以简单理解为，某网友小吴在 2018 年双十一期间在某网上食品专营店购买大闸蟹，店铺号称限时优惠价，而活动结束后，小吴发现上述商品的价格一直没有任何变化。之后民事赔偿协商未果，小吴一怒之下将店家告上了法院。

两年过去了，南昌市青云谱区人民法院一审判决：被告的上述经营行为已构成价格欺诈，依法应承担相应的赔偿责任。遂依法判决被告向原告支付三倍赔偿金 4920 元。

IT之家了解到，通过公告可知这并非全国首次网购价格欺诈案件，但此前案件错综复杂，全国首例已不可考据。

什么是价格欺诈？《中华人民共和国价格法》第十四条规定，经营者不得有利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的不正当价格行为。虚构原价、虚假优惠折扣，诱骗他人购买的，属于价格欺诈行为。

市民在网购过程中如果真的遇上了价格问题，投诉途径有三种，

首先，应向网络第三方平台所在地的物价部门反映，注意是店家工商登记所在地，一般淘宝和京东商城都会有相关登记；

其次，可以向网店注册地物价部门投诉，同样是工商登记所在地而非发货地址；

第三，可以向网络第三方平台客服投诉，作为 “中间方”，该平台可以从中协调，帮助消费者达成诉求。当然，如果店家跑路且赔偿金耗光的话，求助平台基本没什么用。

如果遭遇商家涉嫌虚假宣传或欺诈，消费者应保留相关的网页对话等截图证据，购物发票、通话记录等证据，以便维权。