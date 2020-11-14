iOS 限免 App 精选：搜图神器 - 反向图片搜索 App（¥18→0）

IT之家11月14日消息 今天小编带给IT之家小伙伴带来的是一款颇受好评的限免 App——搜图神器，原价不算贵，仅售 18 元，但功能不凡，可以帮助用户查找图片来源，以图搜图，目前评分仅有 800 多个，评分 5.0 分，体积小巧，仅有 7.8 MB，所有 iOS 12.4 以上用户均可使用。

搜图神器是一款国产 App，无内购，无广告，使用简单，只是在搜索的时候有一点慢。

这个软件可以帮助你进行图片反向搜索，可以轻松从搜索引擎（Baidu，Google，Yandex，TinEye，Reddit）中反向搜索图像。

比如你某一天突然看到一个图片很喜欢，你可以拍摄或截图，然后用此 App 进行搜索，它可以通过不同的搜索引擎，得到最终的图片来源。如果各位有搜图需求，可尝试一下这款产品。

估计这款 APP 内置 AR 功能，所以在搜索的时候需要查询大量的数据库的原因，然而导致在搜图的时候比较慢。也有可能调用海外服务器查询导致延迟较高。

特色功能：

- 使用Baidu / Google / Yandex / TinEye / Reddit 进行反向图片搜索

- 使用您相册中的图片进行搜索

- 用相机拍照后立即搜索图像

- 在搜索之前裁剪图像

- 非常易于使用的界面

- 您不仅可以在应用程序中使用该功能，还可以在照片库中使用 “照片”-“共享”-“图像搜索”来进行搜索

IT之家了解到，该应用程序不隶属于 Baidu / Google / Yandex / TinEye / Reddit 任何一方，是第三方工具。点此进入App store。