联想：非 PC 新业务年营业额超 200 亿，中国区智慧服务营收将达 70 亿

11月14日讯，联想执行副总裁兼中国区总裁刘军在联想智慧中国行海南峰会上公布了智能化变革的阶段性成果，并在现场介绍了联想全域智能化服务生态战略的落地实践案例。

“联想在国内非PC新业务持续保持着年比年超过30%的增长，年营业额超过200亿元，收入占比接近1/4。”刘军表示。

刘军指出，“在个人领域，我们围绕学习、生活、办公场景，为发烧友、时尚新锐、中小学生、品质精英、专业办公5类人群，通过设备+云+服务的模式为客户提供服务。”他说，“在商用领域，联想基于自身智能化变革的经验，正式发布了智能化服务战略RISE，通过提供4类服务满足客户智能化升级需求，目前主要聚焦在智慧城市、智慧教育、智慧农业、智能制造、智慧能源、智慧商务‘6+’领域。”

据介绍，今年联想中国区智慧服务将实现70亿元营收，以智慧服务为代表的“第二战线”的非PC新业务，正成长为联想中国的新增长点。

刘军在峰会上还表示，除以上“6+”领域，联想智慧服务还涉足了医疗、零售、科研、文体、航空航天等更多领域，助力客户加速智能化升级。

据介绍，在智慧解决方案中，联想目前已经拥有超过100个标准化的方案产品，包括面向智慧城市的智慧应急、智慧路灯方案，面向制造行业的企业数据湖、智慧供应链方案，面向教育行业的多媒体教室、智慧课堂方案等。