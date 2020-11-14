2020 年腾讯 “科学探索奖”颁奖，获奖者将得 300 万元奖金

11月14日讯，2020年“科学探索奖”颁奖典礼今日举行，来自九大领域的50位获奖人领奖。50位获奖人平均年龄不到40岁，其中最年轻获奖者仅30岁。

本次获奖人名单较去年更为多元化，其中女性获奖人增至5位、35岁及以下获奖人6位。而在港澳地区首次放开申请后，亦有3位科学家获奖。

据了解，“科学探索奖”是在腾讯成立20周年之际，由腾讯公司董事会主席兼首席执行官、腾讯基金会发起人马化腾，与北京大学教授饶毅，携手杨振宁等十几位知名科学家共同发起的公益性奖项。该奖项面向基础科学和前沿技术领域，支持在中国内地及港澳地区全职工作、45周岁及以下青年科技工作者。获奖者每人将在未来5年内获得腾讯基金会总计300万元人民币的奖金，并且可以自由支配。

“科学探索奖”在评选过程中重点关注四个因素：独立性、创造性、变革性和可行性。相比起过往的研究成就和学术地位，评审委员会更看重申报人本人及其研究方向的未来潜力，鼓励自由探索。

“科学研究对我们去克服现在所面临的一系列挑战极为关键。但当我们环顾周遭，会发现对科学的支持，尤其是对年轻科学家的支持，尚难以令人满意。因此，对年轻科学家早期科学研究的鼓励，显得尤为重要。从这个意义上说，‘科学探索奖’的发起人做得非常出色。”2018年诺贝尔医学奖得主本庶佑教授（Prof. Honjo Tasuku）在致辞中说道。

今年，在奖项的提名、推荐、评审过程中，超过800名“两院院士”参与其中。仅在提名推荐阶段，就有13位诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖得主，和100多位发达国家的院士参与。

据悉，“科学探索奖”将为青年科学家搭建跨学科互动交流的平台，还将举办重大主题的学术报告会、研讨会。同时规定在受资助期间，获奖人还需按要求向评审委员会定期提交年度科研进展报告，并担任科学传播大使，定期出席必要的公益活动和科普活动。

“腾讯会长期保持对‘科学探索奖’的投入，助力国家基础研究的长远发展。我们也希望同更多的人一起努力，让科学成为时尚，让创新成为年轻一代的追求。”马化腾表示。