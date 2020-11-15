验证码太过反人类，试下这款自动跳过验证码的神器

目前网络上越来越多使用验证码了，验证码的本意是阻止机器刷流量挤占服务器资源，这本来无可厚非；但是验证码已经变得越来越过分，别说机器人了，连人也经常没法辨认！这就相当烦了，特别是被广泛使用更多的（谷歌） reCAPTCHA，要你辨认出图中的 XX，点了一次又一次还是结果错误，简直抓狂！迫不得已之下，只能祭出这款自动跳过 reCAPTCHA 验证码的工具了。

▲ 像这种验证码，要你认出图中的桥，要怎么选嘛！离谱

这款工具名叫 “Buster”，它是一款开源的软件，具体形式是浏览器扩展。Buster 在 GitHub 上有开源项目，大家可以下面的链接其 GitHub 页面，在页面中也可以找到 Chrome、Firefox、Edge 等浏览器的版本，找到对应的版本安装即可。

Buster GitHub 主页：https://github.com/dessant/buster

Buster 的原理是利用 reCAPTCHA 的语音，来自动识别验证信息，并通过验证。它并不能完全跳过 reCAPTCHA 验证码，还是需要进行一个手动操作。在出现 reCAPTCHA 验证码后，点击通过语音验证，Buster 就可以识别语音，自动完成验证了。

▲ 点击验证码下方的耳机按钮

▲ 点击 “PLAY”后自动完成验证

▲ 动图演示

虽然 Buster 并不是全自动的方案，但相比手动点击 reCAPTCHA 的验证图片，那还是方便得多的。不过根据反映，Buster 也并不是万能，首先它只能自动跳过 reCAPTCHA 验证码，其次某些时候它也会失灵，毕竟 reCAPTCHA 也并非一成不变的，但总体而言，成功率还是不错的。

总的来说，这是一个能大大改善上网体验的工具。其实验证码和自动识别验证码的技术一直在不断升级，当这一斗争上升到一定高度，验证码不可避免会升级到连人类也难以识别的地步。要如何平衡验证码的防护效果和用户体验？这是一个很值得思考的问题。