OPPO 向海外机型推送安卓 11 更新，包括中端机型 OPPO F17 Pro 等

IT之家 11 月 15 日消息 上个月底，OPPO 向国内的 OPPO Find X2 系列用户推送了基于安卓 11 的全新 ColorOS 11 正式版系统推，本月初又向 OPPO Ace2 系列推送 ColorOS 11 正式版。因此多个厂商和其他机型的小伙伴纷纷抱怨为什么自己还没有收到安卓 11 更新。

而目前看来，OPPO 不但在国内推送了安卓 11，甚至还在本周五向海外多个地区的用户推送了基于安卓 11 的 ColorOS 11 更新，包括 OPPO F17 Pro 和 OPPO Find X2 ，包括印度、泰国、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、巴基斯坦、埃及、印度和越南等地区。

值得一提的是， OPPO F17 Pro 是一款中端机型，配备联发科 Helio P95 SoC、6.43 英寸 全高清 AMOLED 显示屏、8GB RAM 和 128GB 存储。

作为对比，一加旗舰机型在 10 月初推出了基于安卓 11 的氢 OS 的更新，而海外的氧 OS 实际上本周才更新到安卓 11。

外媒表示，OPPO 对系统更新的力度预计可排在第一梯队，至少在海外多个市场是这样。

IT之家提醒，目前国内还没有收到 ColorOS 11 的小伙伴也请不要沮丧，预计大部分机型将在半年内完成 ColorOS 11 的适配并发布。