跑路传闻不断，蛋壳倾碎一地

“我的租金还能不能退了？听说蛋壳最近跑路了？”

10 月 8 日，一位租住蛋壳公寓的好友杨登向新浪科技 “打听”蛋壳跑路一事。

杨登在 2020 年 3 月租下了位于北京市石景山一小区内由蛋壳公寓出租的一间卧室，租金 2560 元 / 月，押金、服务费另计。今年 9 月，由于申请到了单位的公租房，杨登决定退租。但在微博上看到 “蛋壳公寓跑路”的消息，他不安地向新浪科技记者询问，担心自己已经支付的租金不能退回。

传闻成真 “鸡飞蛋打”

蛋壳公寓跑路传闻伴随着近几个月来各地长租公寓暴雷事件频频浮现。新浪科技在《一路奔袭加跑路，长租公寓跑成了新的 P2P | 诉说》一文中，也多次提到部分知名长租公寓平台相关案例。但这次，作为头部平台之一、纳斯达克上市的蛋壳公寓，它 “跑路”的影响尤为广泛。

新浪科技 8 月起开始持续关注蛋壳公寓 “跑路”事件。8 月 14 日，# 蛋壳公寓断网 #话题登上热搜。有网友爆料称，“2020 年 8 月 14 日，蛋壳公寓在没有提前通知租户的情况下，大面积停用租户网络，理由是运营商硬件维护，而运营商否认此事，有消息透露是蛋壳欠了运营商的网费。”

在这之后，更是传出了 “杭州蛋壳公寓的公司财务跑路，公司破产倒闭”的消息。蛋壳公寓官方微博对此回应称：近期部分合作方因与公司存在商业纠纷，采取了过激行为。散布 “蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论、视频、图片，公司已报警处理。目前，蛋壳公寓经营活动一切正常，请大家放心！同时，我们也正在积极处理纠纷，请大家不信谣、不传谣。

图源：微博

蛋壳公寓的回应看似合乎逻辑，但租客并不买账。尤其是在近日，部分地区蛋壳公寓停止向房东支付租金，房东和租客间的矛盾也更加显露出来。

据央视 11 月 6 日报道，除了杭州外，蛋壳公寓在大连、上海、广州等地也 “陷入泥潭”，或是给租户断网，或是拖欠房东房租。蛋壳风波愈演愈烈。

“传闻”终成事实，蛋壳碎了一地。

租客有贷 房东无奈

长租公寓多与 “租金贷”相伴而生。因此，蛋壳公寓跑路引发的一个突出问题就是：房不能住，“租金”不停。

自如租金界面截图：分期（贷款）支付单月租金最低

以自如、蛋壳为代表的的长租公寓品牌收费模式一般分为两种：现金支付和分期（贷款）支付，且都提供按月、按季、按年支付的方式，其中，按月支付单月租金一般较按季、按年支付高出 10%。但若选择分期（贷款）支付，平台方多会提供租金和服务费（注：自如、蛋壳等平台不收取 “押金”，但收取 “服务费”，金额约为 1 个月租金，提供清洁、维修等服务）上的减免，以吸引租客承租。

左：10 月 10240 元租金为贷款提供方解约操作，未实际支付 图源：杨登提供

在杨登向新浪科技提供的账单截图中可以看到，杨登选择的正是蛋壳分期服务。他在 9 月申请退租时，蛋壳公寓扣除了整月押金后表示，会在 7-14 个工作日内返还当月剩余租金。

“我的租金还能不能退了？听说蛋壳最近跑路了？”杨登问到。

杨登的退款之路并不顺畅。他先是多次催促蛋壳客服，数日无果后又与提供贷款的合作方微众银行联系。好在微众银行按特殊贷款结算办理，并表示会派专员与蛋壳公寓方面联系。杨登没了贷款之忧。

图源：杨登提供

“贷款没了，但是退款还是拖了很久。说的 7-14 个工作日退款，其实都是 14 天过后。（蛋壳公寓）线上咨询人都是爆满，我等到第 15 个工作日，咨询过后，他才说会有专员催。”他说：“我反复催的，算下来差不多是第四个星期才退款。”

杨登联系微众银行方面，解决了贷款风险。但仍有许多租客或是因为不知这一渠道、或是其他原因，在蛋壳公寓跑路的情况下仍背负贷款。

图：黑猫投诉

蛋壳公寓跑路的影响是多方面的。除了租客，房东、工程承包商也深受其害。

多位蛋壳公寓房东向新浪科技及新浪黑猫投诉平台投诉，称部分地区蛋壳公寓拖欠房租、或向租客收取多月房租仅对房东支付 1 个月租金。部分房东在蛋壳拖欠房租的情况下仍暂时为租客提供房源，但大多房东无奈只能要求租客搬离。

租客与房东鲜有产生矛盾，但其中一方的合法权益必然受损。甚至平日不见诸于报端的平台清洁工、工程承包商也站出来要求蛋壳公寓给出合理解决方案。

蛋壳飘摇 前途难料

蛋壳公寓这一年来命途多舛。

今年 6 月 18 日，蛋壳公寓披露一则人事变动公告：公司 CEO 高靖涉及调查，董事会已任命公司联合创始人、董事兼总裁崔岩为临时 CEO，该任命即刻生效。

根据公告，此次高靖涉及调查事项主要为其创办蛋壳公寓之前参与的商业投资，但具体是因哪家企业的商业投资被调查，并没有明确答案。

但蛋壳公寓向新浪科技表示，高靖所涉及的调查与公司并无关联，公司及其任何其他董事或高级管理人员均未收到任何可能与该等调查有关的通知、查询或索赔。

图源：工信部网站

8 月，蛋壳公寓 App 遭工信部通报下架。

10 月 20 日，蛋壳公寓方面向新浪科技确认，首席运营官顾国栋因个人原因已离职。

11 月 13 日，蛋壳公寓又因三次被列为被执行人、累计执行标的超千万而登上热搜。

对于此次蛋壳公寓断网、跑路事件，多家媒体表示，一是 2020 年受疫情影响，国内长租公寓行业普遍不景气；二来第三季度为租房行业淡季，租住率较低；三来长租公寓品牌多与房东签订长期合同，而短期内降价租给租户时入不敷出。种种因素叠加起来，就造成了企业资金紧张，进而诱发一系列问题。

而对于近期 “跑路”的传闻，蛋壳公寓对每日经济新闻记者回复称：“我们不会跑路！”

中介可作商品 跑路涉嫌诈骗

知名律师、法律博主雷家茂曾对新浪科技表示，就维护租客权益方面，从《消费者权利保护法》角度而言，长租公寓跑路是一种欺诈行为，违反了该法的第五十五条。中介提供向租客服务，租客向中介支付中介费、服务费，该服务应当可视为商品，可以适用《消费者权益保护法》，从而有利于租客权利保护。

雷家茂律师认为，由于未继续向房主支付租金，可以视为以实际行动不履行合同，也可以视为是一种单方解除合同的行为，因此房主也有权拒绝租客继续租赁。

而对于租客签订的分期贷款合同。杨登透露了他的解决方式：在蛋壳公寓长时间未能处理的情况下，租客可尝试联系贷款提供方微众银行核实退租情况，以解除贷款合同。

选好平台 谨慎 “借贷”

长租公寓作为租房行业中的一种新兴模式，发展前景不可小觑。但行业的革新总会伴有个别参与者的不稳定性。企业要想谋求长久良性发展，须制定合理、合法、符合市场规律的经营模式。

另一方面，租客和房东在与此类中介平台签订合同时，一定要仔细审查企业资质与运营情况，不可贪图金钱上的一时得利而与资质不佳的平台签约；租客在选择平台分期贷款支付房租时，更要留意贷款条款以及风险事宜，避免平台跑路侵害自身权益。

参考：

《左手压价房东、右手涨价租客 自如为何如此霸道 | 诉说》新浪科技

《一路奔袭加跑路，长租公寓跑成了新的 P2P | 诉说》新浪科技

《蛋壳公寓北京总部数百人维权 公司回应：不会跑路》每日经济新闻