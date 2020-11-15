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消息称阿里巴巴在美遭遇集体诉讼，官方暂未回应

蓝鲸TMT 2020/11/15 10:06:17 责编：远洋
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11 月 15 日讯，日前，郝俊波律师事务所通过官方微信公号 “国际律师”发布消息称，阿里巴巴因证券欺诈案已经于近日被美股投资者诉至法院。具体而言，投资者指控阿里在 2020 年 10 月 21 日至 2020 年 11 月 3 日期间，就公司的业务和运营状况及发展前景进行虚假陈述，未向投资者披露与蚂蚁集团暂缓上市相关的重大不利事实。对此，蓝鲸 TMT 记者向阿里方面相关人士求证，对方暂未回复。

根据该公众号的描述，投资者认为阿里未向投资者披露以下重大不利事实： (1) 蚂蚁集团不满足上市要求或就某些重大事项未进行充分披露 ; (2)即将到来的金融科技监管环境的重大变化将严重冲击蚂蚁集团的业务 ; (3) 因此蚂蚁集团的上市可能会被推迟 ; (4) 因此阿里关于其业务和运营状况及发展前景的陈述存在严重误导，缺乏事实依据，当事实真相暴露时，其股价下跌令投资者受损。

11 月 3 日晚间，上交所、港交所接连发布公告称，由于蚂蚁集团实控人及董事长、总经理被监管约谈，以及金融科技监管环境发生变化等重大事项，可能导致公司不符合发行上市条件或者信息披露要求，因而宣布暂缓蚂蚁集团 A、H 股上市。

在此之前，证监会网站 11 月 2 日发布消息称，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行约谈。

受蚂蚁集团暂缓上市的消息影响，阿里巴巴股价于 11 月 3 日跌 8.13%，截止 11 月 13 日收盘报 260.84 美元 / 股，市值约 7057 亿元，较 10 月 27 日的高点缩水 17.75%。

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关键词：阿里巴巴

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