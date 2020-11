后疫情时代的信用卡：消亡还是爆发

疫情之下,有人唱衰信用卡,也有声音认为信用卡蓄势待发。

本文编译自 Forbes《The Impending Credit Card Boom: Why Millennials And Gen Z Will Use Credit Cards More Than Debit Cards》,作者 Ron Shevlin。

用《华尔街日报》的话来说,借记卡是今年许多支付公司的「英雄」。

Visa 和 Mastercard 在今年第三季度,美国借记卡美元支付和购买量同比增长 23%,是新冠肺炎疫情爆发前增速的两倍多;信用卡同样下降了 8%。

美国 Visa 和 Mastercard 借记卡和信用卡交易量,来源:华尔街日报

为什么会有这种趋势?《华尔街日报》提供了两种解释,一是人们在线下商店购物的时候,可能是出于防疫原因,更倾向于使用非接触式支付;网上采购日用品时也通常使用借记卡购物;另一个原因则是经济压力,一些消费者被收紧信贷额度,也有人更倾向于在经济不稳定的时候,减少使用信贷。

“信用卡的强有力支撑——跨境旅游,短期内不会恢复了。因此,借记业务的势头,对交易量来说将至关重要。”文章指出。

信用卡 “卷土重来”

那些夸大信用卡 “消亡”的报道,又一次袭来了。

七年前,Motley Fool 有过一篇名为《信用卡的缓慢死亡》的文章,直言 “谢天谢地,总算摆脱了信用卡”,表示美国人正在放弃信用卡,转而对借记卡更感兴趣,建立在债务基础上的旧式美国消费主义就要结束了。

然而,信用卡债务从 2013 年第一季度的 6600 亿美元,增长到 2019 年第四季度的 9300 亿美元——这就是所谓的 “美国消费主义的终结”。

今年这些关于信用卡疲软的言论,其实并不准确。事实上,我们认为有三大因素,会推动 2021 年信用卡 “卷土重来”:

1) 经济复苏。疫情影响带来的改善可能是缓慢和不确定的,可一旦旅游相关支出回升,信用卡支付量将大幅上升。

从 2020 年第二季度到第三季度,信用卡支付量增加了 1000 亿美元,而借记卡支付量增加了 800 亿美元,经济复苏态势可见一斑。

和 2008 年经济衰退时的情况差不多,2020 年的消费者也变得更加厌恶债务。在后金融危机时期,信用卡拥有量和消费量都在增加,这次疫情过后的经济复苏也会如此。

2) 奖励。正如《华尔街日报》指出的,第二季度和第三季度借记支出增长的一个重要原因,是移动支付的使用频率增加。

但文章没有指出的是,只有大约三分之一的信用卡持卡人,将信用卡与他们的 Apple Pay 或 Google Pay 账户相关联,说明疫情期间多用移动支付,无意间导致了借记卡支出的增加。

银行卡绑定情况,来源:Cornerstone Advisors

这也意味着许多消费者可能会因为这种无意的转变而失去信用卡奖励——这持续不了多久。

随着移动支付行为越来越成为一种常态,而非例外,预计消费者会把绑定的银行卡转换为有积分奖励的信用卡。

3) 信用卡机构的努力。Motley Fool 不是唯一一家批评信用卡的。疫情之前的一两年,信用卡相关债务不断增长,导致了这场大流行,信用卡批评人士的数量也随之增加。

但一些公司已经开始付诸行动。例如挑战者银行 Chime,早在 6 月份就推出了一种 “信用建设者”(credit builder)信用卡:

用户将钱存进消费账户,信用卡拿来支付购物费用;月底,Chime 的信用系统会自动用担保账户还清信用卡,并向各大信用机构报告付款情况。

Cornerstone Advisors 的数据显示,15% 的 Chime 用户已经拥有这款信用卡。

另一家金融科技初创公司 Cred.ai(知名歌手 John Legend 可是股东之一)的业务模式更加独特:如果你同意有 Cred.ai 管理你的开支,它们的算法将确保你不会支付利息或滞纳金,你能建立更好的征信。

金融科技公司 Upgrade,由 Lending Club 创始人 Renaud Laplanche 创办,公司将为持卡人提供 1.5% 的现金返还。奖励将在持卡人每月支付余额时记入,而不是在购买时记入。持卡人越快结清欠款,就越快收到现金返还。

信用卡将受到 50 岁以下消费者的欢迎。大约十分之三的千禧一代、四分之一的 “X 一代”和五分之一的 “Z 世代”对这类信用卡表示出强烈的兴趣。

对 credit builder 信用卡的兴趣分布,来源:Cornerstone Advisors

信用卡爆发期即将到来?

每当经济出现衰退时,信用卡消亡或衰退的言论就会喧嚣尘上。悲观主义者总是忽视消费者不断变化的行为,以及他们历史上不变的态度。

在只有一张信用卡的消费者中,大约六成的人每月还清全部欠款。令人惊讶的是,这一比例在几代人中基本持平。

2014 年,也就是 Motley Fool 那篇文章发表后不久,信用卡的繁荣期确实到来,千禧一代将推动信用卡拥有量和使用量在未来五年出现井喷式增长。

不断涌现的 “Z 世代”(90 后),对奖励的追求,新款信用卡的推出,这些因素结合在一起,不仅会让信用卡维持运营,还会推动它们在未来十年超越借记卡。

六年后,轮到 “Z 世代”推动信用卡起飞了。2016 年,Bankrate 的一项调查发现,不到三分之一的千禧一代拥有信用卡。Cornerstone Advisors 最近的一项研究显示,三分之二的千禧一代拥有至少一张信用卡,40% 拥有两张或两张以上。

在大约 2200 万 21 到 25 岁的年轻人中,57% 的人至少有一张信用卡,25% 的人持有两张或更多的信用卡。

信用卡的增长空间,或许还有很大。