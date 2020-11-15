我国自主三代核电 “华龙一号”通过 EUR 认证，拿到欧洲市场准入证

IT之家11月15日消息 据人民日报本周报道，“华龙一号”现已通过欧洲 EUR 认证，获得了 EUR 组织颁发的认证证书。

IT之家了解到，“华龙一号”是由中国两大核电企业在我国 30 余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，根据福岛核事故经验反馈以及我国和全球最新安全要求研发的先进百万千瓦级压水堆核电技术。

据介绍，EUR 组织由来自不同国家的 14 家欧洲大型电力公司组成，包括法国、捷克、芬兰、英国、德国、斯洛文尼亚、乌克兰、匈牙利、西班牙、荷兰、俄罗斯、比利时、土耳其等国家。

EUR 组织致力于为拟进入欧洲核电市场的核电技术制定一套满足欧洲核电安全、经济及环境等要求的通用用户要求文件，并负责组织专家对潜在进入欧洲市场的核电技术进行与 EUR 要求相符性的审查与认证工作，为欧洲核电业主进行总体技术把关。

此外，EUR 文件涵盖了保证核电站安全高效运行各方面的超过 5000 条要求，包括安全、性能、系统与设备、布置、仪控、运行维护、环境保护、退役等。

人民日报指出，获取 EUR 认证结果意味着，“华龙一号”的设计满足了欧洲最新的核电监管要求，其技术的先进性和成熟性得到了充分认可，为进一步进入欧洲电力市场创造了重要条件。

▲ 图源：中核集团