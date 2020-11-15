刘军：今年联想中国区智慧服务营收将达到 70 亿元

11 月 15 日下午消息，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在 “智慧中国行海南峰会”中指出，联想已经不再仅仅是 PC 领域的领跑者，在国内 PC 以外新业务年营业额占比接近 1/4，“希望未来 5 年内，将服务和解决方案打造成联想中国新的增长引擎”。

刘军在接受新浪科技等采访时表示，通过智能化转型，联想已经实现了从研发、生产、供应、销售到服务的全价值链智能化，并具备了赋能多个行业智能化的能力。“今天的联想，已经不再仅仅是 PC 领域的领跑者，在国内非 PC 新业务持续保持着年比年超过 30% 的增长，年营业额超过 200 亿元，收入占比接近 1/4，已经加速奔跑在中国领先的智能产品、解决方案和服务提供商新赛道上”。

刘军表示，目前联想中国聚焦六个行业：智慧城市、智慧教育、智能制造、智慧农业、智慧能源和智慧商务。“比如说智能制造，我们自己本身也是一个制造型的企业，我们认为应该把联想原创的技术、经验实践进行产品化，再推荐给客户，这是一个方向。此外，行业智能化转型也需要行业经验和技术的结合”。

他以 “文昌智城”为例，介绍了联想在智慧城市领域的布局思路和价值理念。他表示，联想作为总服务方，为文昌智城的建设提供从顶层设计到交付的全周期服务，计划通过五年时间，将城市管理、教育、农业智能化推上一个新台阶。

联想方面表示，目前其智慧城市建设项目已先后落地上海、江西、江苏、福建等全国多个省市，涉足社会治安管理、城市应急管理、智慧教育、智慧交通等多个细分场景。

刘军表示，除以上 “6+”领域，联想智慧服务还涉足了医疗、零售、科研、文体、航空航天等更多领域。

不久前，联想发布的第二季度财报显示，联想智慧服务的增幅为 49%，而最为核心的智能化全周期服务收入增长 199%，在智慧服务业务总收入中占比超过 44%。另据透露，今年联想中国区智慧服务将实现 70 亿元营收。