“汪涵直播带货退货率超 70%”引热议，坑位费 10 万元不退，签约方回应

直播带货目前已成为当下的流行趋势，不管是当红流量明星、资深艺人，还是十八线艺人，几乎全部都在直播卖货。而近日的双十一期间，更是直播带货的好时机。但在近日，网上竟然出现了直播带货造假事件，有网友爆料某商家花十万请汪涵直播带货，退货率达到了七成，此事一出，引发了热议...

据了解，11月6日下午18：51汪涵直播带货顺德专场开播，截至目前观看量460.3万，直播过程中推荐了30多件家电产品，包括养生壶、干衣机、颈椎按摩仪等。近日网络中流传的朋友圈截图显示，当日直播中，有商家缴纳10万元开播费后，当天成交1323台，退款1012台，退款率高达76.4%。而且其他商家也有类似遭遇，导致店铺收到了平台虚假交易警告。

据红星新闻，参与直播活动的一位商家表示，很多客户订货后又联系撤销了，第二天就退货了，根本就没有发货。这位客服称，当天退了50台洗碗机，退货率已经超过了70%，具体发货情况不方便透露。对于平台处理情况，客服称，淘宝对本次订单异常没有处罚，但10万元的开播费是不会退还的。

针对疑似 “刷单”行为，汪涵签约方银河众星回应称“这是假的”，公司没有任何虚构数据或购买流量的行为，只是帮该电商平台账号做一次直播执行，没有必要去刷单，这次刷单后退单具有恶意攻击特征。目前平台方正在介入调查，具体攻击源头还未查清。

另外11月12晚，上海银河众星电子商务有限公司也发布声明称：2020年11月7日，有自称是品牌方工作人员发布朋友圈称我司在直播过程中存在刷单行为，经我司调查了解，此人并非品牌方工作人员，且后续该发布者已经再次发布朋友圈对自己的言论作出更正。银河众星强调，我司一直秉承诚信经营的理念，从未有任何虚构数据或者购买流量的行为。

至于直播过程中爆发的大量刷单行为，它具有恶意攻击的特征，目前平台方已经介入调查，合理怀疑是第三方以刷单为手段的不正当竞争行为。

目前，直播带货是当下的流行趋势，其实关于明星带货，直播翻车的事情屡屡发生，之前小沈阳直播卖白酒，下单20多单，退货16单；叶一茜直播卖茶具，在线观看人数近90万，只卖出不到2000元，还有李湘之前直播卖皮草160万人观看，销售额却是零。

我们都知道，直播带货如果只注重营销，不注重产品，那直播带货会被搞得乌烟瘴气，明星的人设和人气也会大打折扣，到最后，大家都不讨好。所以说，光鲜亮丽的数据也好，直播带货的明星也罢，做事还需理性再理性。