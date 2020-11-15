Twitter Mac M1 版发布：适配 macOS Big Sur 更轻、更透明设计

IT之家11月13日消息 苹果macOS Big Sur正式发布并开放下载，版本号为macOS 11.0.1(20B29)。苹果近期刚发布了搭载M1芯片的Mac mini、MacBook Air和MacBook Pro新机型，预装了全新的macOS Big Sur。苹果表示，它专门优化了macOS Big Sur，以便在这些基于ARM的新系统上运行，它将提供英特尔版本上没有的主要功能：能够运行iOS和iPadOS App。而Intel应用运行需要先经过Rosetta 2转换编译。

外媒9to5 Mac报道，Twitter本周发布了Mac应用的一个显著更新，为macOS 11 Big Sur带来了性能和设计方面的优化。此次更新还增加了对苹果Silicon Mac的支持。

如果你试图在macOS 11 Big Sur测试版上使用Twitter for Mac，你会发现它的明显错误和不可靠。不过，随着本周的更新，Twitter for Mac在macOS Big Sur上运行时的状态已经好了很多。

Twitter for Mac的设计也进行了刷新，以适配 macOS 11 Big Sur 更轻、更透明的设计语言。这包括为Dock也设计了一个新的方形图标。

IT之家获悉，Twitter for Mac现在已经针对Apple Silicon进行了优化。这意味着它将在首批 M1 Mac 设备上原生运行，无需 Rosetta 2 转译。首批M1 MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini订单最早将于下周到达客户手中。

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