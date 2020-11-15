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微软披露：俄罗斯和朝鲜黑客攻击了 COVID-19 新冠疫苗制造商

2020/11/15 20:37:49 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月15日消息 外媒The Verge报道，微软在一篇新的博客文章中表示，来自朝鲜和俄罗斯的网络攻击一直针对进行COVID-19疫苗和治疗研究的公司。微软表示，这些攻击的目标是美国、加拿大、法国、印度和韩国的七家领先制药公司和研究人员。

“在目标中，大多数是疫苗制造商，他们的COVID-19疫苗处于临床试验的不同阶段，”根据微软客户安全和信任企业副总裁Tom Burt的博文。微软没有公布这些公司的名字，也没有提供可能被窃取或泄露的信息的细节，但表示已经通知这些组织，并在攻击成功的地方提供帮助。

据微软称，大部分攻击都被其安全保护措施所阻挡

IT之家获悉，该博文称，黑客使用了各种方法来进行攻击，包括强力登录尝试窃取登录凭证，以及鱼叉式钓鱼攻击，黑客冒充招聘人员寻找求职者，以及世界卫生组织的代表。

“令人不安的是，这些挑战现在已经融合，因为网络攻击正在被用来破坏与流行病作斗争的医疗保健组织，”Burt写道。“我们认为这些攻击是不合理的，应该受到所有文明社会的谴责。”

在美国和世界其他地区，新的冠状病毒病例正在上升，但在疫苗的开发中出现了一些有希望的迹象。辉瑞公司和BioNTech公司宣布，他们的疫苗在临床试验中对预防有症状的COVID-19有90%的有效性。这一初步数据还没有经过独立研究人员的检验，但专家们称这一消息“极为鼓舞人心”。而Moderna公司的一种候选疫苗预计将很快发布初步数据。

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关键词：微软黑客疫苗

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